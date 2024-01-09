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        Vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla balkonda ölü bulundu

        ANTALYA'da yalnız yaşayan Salih Ç.´nin (37), balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:05
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        Vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla balkonda ölü bulundu
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        ANTALYA'da yalnız yaşayan Salih Ç.´nin (37), balkonda vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor. 

        Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2600 Sokak´ta, 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Balkondaki kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yüz üstü yatar pozisyonda olduğunu gören karşı binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Salih Ç. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, Salih Ç.'nin vücudunun farklı noktalarının yanı sıra boyun kısmında bıçak izleri tespit etti.

        Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Salih Ç.'nin balkonda bıçakla kendisine zarar verdiğini söylemesi üzerine inceleme başlattı.

        Salih Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Salih Ç.'nin intihar ettiği üzerinde duruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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