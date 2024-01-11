Antalya'da kayıp Rus turisti 39 kişilik ekip arıyor

ANTALYA'da tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan Rus vatandaşı Nadezhda Larygina'yı (40) arama çalışması, 39 kişilik ekiple sürüyor.

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi. 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele dönmediği tespit edilen Nadezhda Larygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı saptandı. Nadezhda Larygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun ise olmadığı belirlendi. Bulunması için çalışma başlatılan Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkisinde, dün yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Bugün sabah saatlerinde ekipler yeniden araziye çıkıp, aramaları sürdürdü. AFAD, KEMKUT, MAKSAT, AKUT, SKUT, İHH üyelerinden oluşan toplam 39 kişilik ekip, kara ve denizden arama yaptı. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kameralardan incelemelerini sürdürdü.