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        'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:56
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        'Sibergöz-14' operasyonlarında 120 şüpheli yakalandı (2)
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        ELEGEÇİRİLEN ARAÇLAR ANTALYA'DA SERGİLENDİ

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı bahis sitelerinden bahis oynatan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yöneten, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli İstanbul, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hakkari, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Adana, Mardin ve Siirt olmak üzere toplam 16 ilde faaliyet gösteren 20 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. İllerde faaliyet gösteren ofislerde yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirip yaklaşık 1,5 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik 9 aylık teknik ve fiziki takiple, A.Ç. liderliğindeki yasa dışı bahis suç örgütü üyesi 120 şüpheli operasyonla yakalandı. Aramalarda ruhsatsız 10 tabanca ve 1 kurusıkı tabanca, 2 kiralık kasa, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve bankalardaki hesaplara, 80 otomobile, 10 motosiklete, 19 villa daire, 8 arsa olmak üzere toplam 242 milyon TL değerinde taşınır taşınmaz mal varlığına, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Operasyonlarda ele geçirilen materyaller, otomobiller ve minibüs, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

        'EN BÜYÜK SİBER OPERASYON'

        Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, operasyona dair açıklamasında, "Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçti. 16 ilde gerçekleşti. Antalya merkezliydi. İstanbul, Ankara, İzmir var. Şu anda mal varlıkları konusunda en büyük operasyonumuz oldu, çok uzun süredir çalışmalarımız devam ediyordu. Yaklaşık 9 aylık çalışmamız söz konusu. Arkadaşlarımızın emeği söz konusu. Neticesinde de gördüğünüz gibi tüm mal varlıklarına, araçlara, gereçlere, villa, konutlara el konuldu. 120 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulamaları devam ediyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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