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        Kaza sonrası kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuştu

        ANTALYA'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın, kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuştuğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:50
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        Kaza sonrası kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuştu
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        ANTALYA'da personel servisinin kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası araçta sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl'ın, kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonla konuştuğu görüldü.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı´nda meydana geldi. Atilla Karabulut, kasadan kayan malzemeleri düzelttikten sonra 07 FKJ 03 plakalı kamyonetine bindi. Bu sırada arkadan gelen havalimanı personelini taşıyan Türkay Ağıl yönetimindeki 07 C 2175 plakalı midibüs, kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, hafif yaralanan havalimanı personeli Kübra Kabak, Şefik Ay, Halime Taç, Soner Sırlı, Fatma Çapar, Esma Akdoğan´ı midibüsten çıkardı. Araçlarda sıkışan midibüs sürücüsü Türkay Ağıl ile havalimanı personeli Bülent Akyüz ve kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ağıl'ın, bulunduğu yerde kurtarılmayı beklerken dakikalarca telefonda konuştuğu görüldü.

        'NASIL OLDUĞUNU GÖRMEDİM'

        Kaza anında midibüste bulunan Soner Sırlı, "Ben aracın arkasında oturuyordum. Nasıl olduğunu görmedim. Benim durumum hafif ama durumu biraz daha sıkıntılı arkadaşlarım var. Havalimanına gidiyorduk. Midibüste 14 kişi vardık" dedi. Kazada yaralanan 9 kişi, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. 

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü Atilla Karabulut'un, aracı durdurup kasadaki kayan malzemeleri düzelttiği, sonrasında ise midibüsün çarptığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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