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        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 16:30
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        Antalya'da kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu (2)
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        '3'ÜNCÜGÜNDE ULAŞTIK'

        Antalya'nın Kemer ilçesinde tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra cansız bedeni bulunan Rusya vatandaşı Nadezhda Larygina'yı arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren AFAD ekip sorumlusu Hamdi Can Günlü, "Kayıp şahsı bölgedeki STK'larla arama faaliyetine başladık. Arama faaliyetimiz sonucunda 3'üncü günde şahsa ulaştık. Kiriş Mahallesi'ndeki dağlık arazinin tamamını aradık, metrekare olarak bir şey söylemek şu an için zor. Uçurum kenarlarını hava araçlarıyla kontrol ettik. Kendimiz teknik malzemelerle, teknik iniş ekipmanlarıyla inerek kontrol ettik. Bu bölgelerde rastlayamadık. Ardından arama faaliyetimizi bölgeyi sektörleyerek, şahsı bulduk. Şahsı bulduğumuzda zemin seviyesindeydi" dedi.

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