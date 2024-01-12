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        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:33
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        50 milyon lira dolandıran 29 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
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        21'İTUTUKLANDI

        Antalya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İfadeleri alınan 29 şüpheliden 21´i tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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