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        Milli sporcular, antrenörleri ve aileleri kan bağışladı

        ANTALYA'da Kızılay ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği protokol kapsamında milli sporcular, antrenörleri ve aileleri kan verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:50
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        Milli sporcular, antrenörleri ve aileleri kan bağışladı
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        ANTALYA'da Kızılay ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği protokol kapsamında milli sporcular, antrenörleri ve aileleri kan verdi. 

        Kızılay ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu programda milli sporcular, antrenörleri ve aileleri Antalya Spor Salonu'nda Kızılay tarafından kurulan kan bağışı merkezinde, kan bağışında bulundu. Kan bağışına, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü temsilen Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Buğrahan Bozkurt da katıldı. Bozkurt, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızla, velileriyle ve antrenörleri ile hep beraber ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Kızılay'a verdiğimiz kan bağışlarıyla beraber bir nebze olsun rahatlamasını, bu konuda farkındalık yaratmayı planlıyoruz. Düzenli olarak Kızılay ile beraber bu faaliyetleri tesislerimizde, antrenman alanlarımızda gerçekleştiriyoruz. Kızılay'a kan vermenin yaygınlaşmasını, kan ihtiyacı çeken hastalarımıza daha çabuk ulaşmasını hedefliyoruz. Sporcular, velilerimiz ve antrenörlerimiz sağ olsunlar hepsi kampanyaya, çok destek veriyorlar. İnşallah verdiğimiz kanlar, şifa niyetine hastalarımızla buluşur" dedi.

        MİLLİ SPORCU ARKADAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ

        Kan bağışında bulunan Muay Thai Avrupa üçüncüsü milli sporcu Mert Burak Çetin, "Kan verme programına katıldık. Tüm milli sporcu arkadaşlarımız, sporcu arkadaşlarımız ve vatandaşları da üç ayda bir düzenli bir şekilde kan vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

        Kan bağışında bulunan milli sporcu Muay Thai dünya üçüncüsü Ethem Karatarla ise, "Burada bugün sosyal sorumluluk projesi altında Kızılay'a kan bağışı için toplandık. Kızılay kan bağışını tüm arkadaşlarımız ve kendimiz için yapıyoruz. Herkesi bekleriz" dedi. 

        Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen kan bağışı organizasyonu saat 23.00'te sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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