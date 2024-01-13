Ceyhun Kazancı: Kulüplerimizin adı, Avrupa´da ödemeler konusunda gecikmelerle anılıyor

Dünyanın farklı kesimlerinden, alanlarında profesyonel isimleri bir araya getirerek spor turizmine öncülük eden WinterLegue Convention 2024 etkinliği, dördüncü gününde Beşiktaş Eski Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yı ağırladı.

Tarkan Batgün'ün moderatörlüğünde Global Football Service Ltd Üst Yöneticisi Nicola İnnocentin, Al Nassr FC Sportif Direktörü Marcelo Salazar, Omonia FC Scoutu Laurent Dechaux, Beşiktaş Eski Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 'Oyuncu Alımının Sırları' başlıklı panelde buluştular. Oturumda oyunculara imza attırmadan önce taraftar, ülke kültürü ve kulübün kimliğine uyumun öncelenmesi başarının anahtarı olduğu ifade edildi.

KAZANCI: OYUNCULAR ÜZERİNDE BİR KAZANÇ PLANLAMASI YAPMADAN İMZALAR ATIYORUZ

Ülke futbolunda bütçe planlamasında sorunlar yaşandığını vurgulayan Kazancı, "Yabancı oyunculara euro ödendiği için zorluklar burada başlıyor ve bütçe bir problem haline geliyor. Sezon başında belirlediğiniz bütçe planlamanız, kur farkından dolayı sene sonunda bütçenize baktığınız zaman çoğunlukla birbirini tamamlamıyor. Kulüplerimizin önünde en büyük problem ise taraftarların bildiği oyuncuları almaya çalışıyoruz. Gelecek süreçte bu oyuncular üzerinde bir kazanç planlaması yapmadan imzalar atıyoruz. Fakat bu belirgin bir hata çünkü oyuncuların çoğu kariyerinin büyük kısmını tamamlamış oluyor" dedi.

"GECİKEN ÖDEMELERLE NAM SALDIK"

Oyuncuların kafasında Türkiye´ye yaklaşımlarında ödeme düşünceler olduğunu söyleyen Kazancı, "Futbolcular ile imzalamak üzerine gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ülkemiz adına maalesef düşünceli yaklaşıyorlar. Kulüplerimizin adı Avrupa´da ödemeler konusunda gecikmelerle anılıyor. Burada yanlış yaptığımız birşeyler olduğu açık ancak kimsenin sabrı yok ve umurunda olmuyor " diyerek sözlerini tamamladı.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Serik - Namık Kemal KILINÇ

2024-01-13 13:54:47