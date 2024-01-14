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        Antalya'ya ders çalışmaya gelecekler

        SÖMESTİRtatilinin başlaması ile Türkiye genelindeki birçok özel okul, oluşturdukları öğrenci grupları ile Antalya'da kampa girecek. 5 yıldızlı otellerde kampa girecek öğrenciler, 16 gün boyunca hem ders çalışacak hem de tatil yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:30
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        Antalya'ya ders çalışmaya gelecekler
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        SÖMESTİRtatilinin başlaması ile Türkiye genelindeki birçok özel okul, oluşturdukları öğrenci grupları ile Antalya'da kampa girecek. 5 yıldızlı otellerde kampa girecek öğrenciler, 16 gün boyunca hem ders çalışacak hem de tatil yapacak.

        Türkiye'de 2023-2024 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili, 19 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla başlayacak. Ülke genelinde 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 5 Şubat Pazartesi gününe kadar 16 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili ile iç turizm de hareketlenecek. Tatilciler kayak merkezleri ve termal otellere daha çok ilgi gösterirken, özellikle sınavlara hazırlanan sınıf gruplarına yönelik özel okullar, ağırlıklı Antalya'daki 5 yıldızlı otelleri tercih ediyor. Öğrencilerin oluşturduğu gruplar, 16 gün boyunca tatilde dinlenip, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımın yanı sıra kamplarda ders çalışacak.

        HEM DERS HEM TATİL

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, sömestir tatilinde genellikle kayak merkezleri ve termal tesislerin tercih edildiğine dikkati çekerek, "Antalya'daki birçok otel ise ders çalışmak için çalışma odaları ve alanlar hazırladı. Hem dinlenmek hem ders çalışmak isteyen öğrenciler, gruplar halinde Antalya'ya geliyor. Yine öğrencilerin sportif grupları Antalya'yı tercih ediyor. Örneğin Kemer'deki bir otele, sömestirde 2 bin çocuk basketbol kampı için geliyor. Belek'teki otellerimizde ise ders çalışmak için gelen 3 okul grubu bulunuyor" dedi.

        YENİ BİR TATİL MODELİ

        Kundu'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, sömestir dönemi için iç pazarda tatil amaçlı çok fazla hareketlilik olmadığını, ancak ders çalışma gruplarının dikkat çektiğini söyledi. Son yıllarda Antalya'da kış döneminde açık otellere, özel okulların kurs kampları için ciddi talep oluşturduğunu anlatan Çağlar, "Okullar öğrencilerini yarıyıl tatilinde otele getiriyor. Burada hem ders çalışıyorlar hem de sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar. Hem dinlenip hem de ders çalışıyorlar. Antalya'da son yıllarda gelişen yeni bir tatil modeli oluştu" diye konuştu. AVRUPA PAZARI ARTIŞTA

        Sömestire yönelik iç pazardan çok beklenti olmadığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ise "Ekonomik durumun farkındayız, iç pazarda çok büyük hareketlenme olacağını düşünmediğimizden hayal kırıklığı da yok. Geçen seneye göre talepler, biraz daha düşük seyrediyor. Talepler genelde 3-4 günlük. Avrupa pazarı ise olduğu gibi devam ediyor. Bütün oteller, geçen senenin yüzde 10-15 üstünde rezervasyon alıyor. Zaten kış aylarında para kazanmak değil, zararı minimuma indirmek istiyoruz. Öğrenci grupları da bütçelerinin düşük olması nedeniyle ağırlık 3-4 yıldızlı otelleri tercih ediyor" dedi. Antalya'nın tarihi Kaleiçi ve kent merkezindeki butik oteller ve pansiyonları temsil eden Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Alp Özel, yarıyıl tatilinde hareketlilik beklediklerini belirterek, özellikle çevre illerden şehir merkezi ve Kaleiçi'nin ilgi gördüğünü söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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