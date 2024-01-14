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        Kazada yaralanan eski milletvekili Budak: Ağır bir kazaydı, emniyet kemeri korudu

        SİNOP'ta CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobilin aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarpmasıyla yaralanan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, "CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babası hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:45
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        Kazada yaralanan eski milletvekili Budak: Ağır bir kazaydı, emniyet kemeri korudu
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        SİNOP'ta CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobilin aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarpmasıyla yaralanan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, "CHP'li milletvekili Engin Altay'ın babası hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu" dedi.

        Kaza, dün akşam Sinop- Samsun kara yolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan eski CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, minibüs sürücüsü S.A. ile yanındaki bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Durumu iyi olan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. 

        'SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ'

        DHA muhabirinin telefonla sağlık durumlarını sorduğu eski CHP Antalya milletvekili ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Çetin Osman, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Halen Sinop'ta olduğunu belirten Çetin Osman Budak, "CHP önceki dönem Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın babası Kazım Altay Sinop'ta hayatını kaybetti. Onun için Sinop'a gidiyorduk. Yolda buzlanma varmış. Önümüzdekine çarptık. Ağır bir kazaydı. Emniyet kemeri korudu. Benim ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in de sağlık durumu iyi" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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