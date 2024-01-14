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        Antalya'da ocak ayı ortasında denize girdiler

        TÜM yurtta soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:06
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        Antalya'da ocak ayı ortasında denize girdiler
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        TÜM yurtta soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.

        Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor. Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü. Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. Sahile gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı. Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahil kenarında spor yaptı. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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