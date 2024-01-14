Antalyaspor- Trabzonspor maçının ardından
AntalyasporTeknik Direktörü Sergen Yalçın: 1 puanla ayrılmak bizim için üzücü oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Avrupa kupalarına gitmek önemli bir hedef
Adem AKALAN/ANTALYA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.