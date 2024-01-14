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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek

        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 19:50 Güncelleme: 14.01.2024 - 19:55
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        (ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Boztepe: Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek
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        Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gol sevincinde el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması büyük tepki çekti. Konuyla alakalı Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, "Milli değerler her şeyden üstündür, sözleşmesi feshedilecek" dedi.

        Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

        "MİLLİ DEĞERLER HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR"

        Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayrıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.

        KADRO DIŞI BIRAKILDI

        Antalyaspor Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi. "Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68´inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel´in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir. Saygılarımızla." 

        SAYGI DURUŞUNA KATILMAMAK İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI

        Jehezkel, Antalyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynanacak maç öncesi Filistin için yapılan saygı duruşuna katılmak istememesi üzerine 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-01-14 19:49:59

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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