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        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel gözaltına alındı

         ANTALYASPOR-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 01:22 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:25
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        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel gözaltına alındı
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         ANTALYASPOR-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki `7 Ekim´in 100. Günü anısına´ yazıyı gösteren Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi tarafından da kadrodan çıkarıldığı duyurulan futbolcu Jehezkel, hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürülüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel´i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürülen Jehezkel´in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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