Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ANTALYASPOR'UN İSRAİLLİ FUTBOLCUSU JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI

        ANTALYASPOR- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 01:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        ANTALYASPOR'UN İSRAİLLİ FUTBOLCUSU JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYASPOR- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekler nitelikteki bileğindeki yazıyı gösteren futbolcu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındı. İsrailli futbolcunun ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki '7 Ekim'in 100. Günü anısına' yazıyı gösteren Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi tarafından da kadrodan çıkarıldığı duyurulan futbolcu Jehezkel, hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        JEHEZKEL GÖZALTINA ALINDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        Sagiv Jehezkel gözaltına alındı!
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        İsrailli esirlere ilişkin kritik açıklama
        "Adana'daki gibi olmadı"
        "Adana'daki gibi olmadı"
        24 terör hedefi imha edildi!
        24 terör hedefi imha edildi!
        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        DenizBank'tan Rezan Epözdemir açıklaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        Turist çift hareketsiz halde bulundu
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Altın gol, süper kurtarış"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        "Herkes alanında üstüne düşeni yapıyor"
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel gözaltına alındı
        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel gözaltına alındı
        Flash
        Flash
        FLASH
        FLASH
        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
        Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu gözaltına alındı
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı