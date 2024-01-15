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        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:29
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        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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