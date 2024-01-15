İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım (2)

ADLİYEYESEVK EDİLDİ

Antalyaspor- Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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