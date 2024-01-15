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        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:35
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        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım (4)
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        ÖZELUÇAKLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

        İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde savcılıkta tercüman aracılığıyla verdiği 45 dakika süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, daha sonra kendisini almaya gelen otomobille havalimanına gitti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel´in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor´un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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