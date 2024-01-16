Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Balıkçı barınağında kışlamaya 'işgalci tekne' engeli

        TÜRKİYE'nin en büyük balıkçı barınağı Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki 'işgalci' 50 tekne, 150 balıkçının kışlamasına engel oluyor. Teknelerine bakım yapamadıklarını, fırtınalı günlerde karaya çıkaramadıklarından dert yanan balıkçılar, işgalci teknelerin barınaktan çıkarılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçı barınağında kışlamaya 'işgalci tekne' engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin en büyük balıkçı barınağı Antalya Balıkçı Barınağı'ndaki 'işgalci' 50 tekne, 150 balıkçının kışlamasına engel oluyor. Teknelerine bakım yapamadıklarını, fırtınalı günlerde karaya çıkaramadıklarından dert yanan balıkçılar, işgalci teknelerin barınaktan çıkarılmasını istedi.

        Antalya Balıkçı Barınağı, 245 bin metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı konumunda. Antalya- Kemer kara yolu üzerinde 2014 yılında açılan barınağa teknelerini bağlayan 150 balıkçı, 15 Eylül'den bu yana denize açılarak avlanıyor. Bazı balıkçılar kışlık bakımları yapmak, özellikle fırtınalı havalarda zarar görmesini engellemek için teknesini karaya çıkarıyor. 'Kışlama' denilen bu işlem için tekne sahiplerinin başı bugünlerde işgalci teknelerle dertte. Birçoğu icralık, bir kısmı da sahipsiz şekilde karaya terk edilen tekneler büyük alan kapladığı için kışlama yapmak isteyen tekneler karaya çıkamıyor. Şikayetlerden sonuç alamayan tekne sahipleri, terk edilen teknelerin sahiplerine de ulaşamıyor.

        Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemal Talas, bu konuda kendisine sayısız şikayet geldiğini söyledi. Talas, "Barınağımızın fiyatının düşük olması nedeniyle tekne sahipleri arıza yaptığını, batmak üzere olduğunu söyleyerek, tabi bunların çoğu doğru çıkmıyor, bize sığınıyorlar. Sonunda iyi niyetimiz suistimal ediliyor. 3 günlüğüne limanımıza sığınan tekneler sonradan buradan çıkmıyor" diye konuştu.

        Bu teknelerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Talas, tekne iniş ve çıkış rampasına çekilen büyük bir teknenin de yıllardır beklediğini söyledi. İşgalci teknelerin sayısının az olmadığını belirten Talas, "Kimin olduğu belli olmayan 40-50'ye yakın işgalci tekne var. Hacizli olan, denizde yüzecek kabiliyeti ortadan kalkan tekneler var. Fırtınalı havalarda sıkışıklığı da göz önüne alırsak çok tehlike arz ediyor. İstilacı teknelerin tonozları olmadığı için sıkışıklık oluyor. Kötü havalarda etrafındaki teknelere zarar veriyor" dedi.

        Yıllardır balıkçılık yaptığını belirten Mesut Özdemir, "Her yıl teknelerimizi çekip bakım, onarım yapmak zorundayız. Yapamazsak balıkçılık işi bizim için biter" dedi.

        Balıkçı Lütfi Evgin de "Teknem en az 3-4 ay karada kalacak. Çok fazla işgalci tekne var. Önüne geçilemiyor" derken, bir başka balıkçı Yalçın Kubatlar ise fırtınada teknelerinin zarar görmesinden korktuklarını söyledi. İşgalci teknelerden şikayetçi olduğunu da belirten Kubatlar, "İşgalci tekneler, büyük yerleri kapatmış. Tekneler yıllardır mahkemelik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!
        7 yıl önce boşandılar! Aldatma kavgası kanlı bitti! Kadın tetiğe bastı!
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        İngiltere’de kamu dairelerine asılacak Kral portresi tanıtıldı
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor mu?
        İsrail kabinesinde kriz: Netanyahu ile Gallant konuşmuyor mu?

        Benzer Haberler

        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı
        Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildikleri iddiasıyla...
        Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildikleri iddiasıyla...
        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir...
        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir...
        İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
        İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde akciğerden ameliyatsız biyopsi dönemi
        Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde akciğerden ameliyatsız biyopsi dönemi