Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        İş yerinde hareketsiz bulundu, sağlık ekibi uyandırınca, 'Ben ölmedim mi' dedi 

        ANTALYA'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş yerinde hareketsiz bulundu, sağlık ekibi uyandırınca, 'Ben ölmedim mi' dedi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da, iş yerinde hareketsiz yatan Erol M., kendisini uyandıran sağlık ekibine, "Ben ölmedim mi" dedi. Sağlıkçılar, alkollü olduğu tespit edilen Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulundu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Dükkanda hareketsiz halde yatan Erol M.'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, işletmenin kapısını, levyeyle açtı. İçeri giren sağlık ekibi, hareketsiz yatan Erol M.'nin nabzını kontrol edip, sonra yattığı yerden kaldırdı.

        Sağlık ekibini karşısında gören Erol M., "Ben ölmedim mi ya" diye tepki verdi. Sağlıkçılar ise "Ölmedin, ölmedin" karşılığını verdi. Durumunun iyi ancak alkollü olduğu tespit edilen Erol M., ekiplere teşekkür etti. Erol M.'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan sağlık ekibi, iş yerinden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Balıkçı barınağında kışlamaya 'işgalci tekne' engeli
        Balıkçı barınağında kışlamaya 'işgalci tekne' engeli
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı 247 bin 62 azaldı
        Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildikleri iddiasıyla...
        Antalya'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakınlarınca darbedildikleri iddiasıyla...
        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Antalya'da yolcu otobüsü ile çarpışan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir...
        İsrailli futbolcu Jehezkel: Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir...
        İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı
        İsrailli futbolcu Jehezkel, özel uçakla Antalya'dan ayrıldı