25 yıllık eşini `aldattığı için öldürdüm´ dedi, kızı yalanladı (2)

DURUŞMAERTELENDİ

Mahkeme heyeti, İbrahim Güzelçolak´ın tutukluluk halinin devamına, Nadire Güzelçolak'ın HTS kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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