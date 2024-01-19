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        Otobüse tutunan patenli çocuklara 'tekmeli' uyarı

        ANTALYA'da, patenli 4 çocuk, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uyarıları dinlemeyen çocukları, arkalarından gelen motosikletin sürücüsü tekme atıp uzaklaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:35
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        Otobüse tutunan patenli çocuklara 'tekmeli' uyarı
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        ANTALYA'da, patenli 4 çocuk, belediye otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Uyarıları dinlemeyen çocukları, arkalarından gelen motosikletin sürücüsü tekme atıp uzaklaştırdı.

        Süleyman Demirel Bulvarı'nda durakta yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15-16 yaşlarındaki 4 çocuk, aracın arkasındaki boşluğa tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan çocuklar, otobüsle dakikalarca yol aldı. Otobüs şoförünün kornayla uyarısına aldırmayan çocuklar, yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini iterek tehlikeye davetiye çıkardı. Otobüs durağında bekleyen yolcuları da dinlemeyen çocukları, yanlarından geçen motosikletli uzun süre korna çalıp uyardı. Buna da aldırmayan patenlileri, arkalarından gelen bir başka motosiklet sürücüsü de kornayla uyardı. Uyarıya rağmen otobüsün arkasından tutunarak ilerleyen çocuklara, motosiklet sürücüsü hem korna çalıp, hem de tekme atarak otobüsü bırakmalarını istedi. Çocuklar otobüsün durakta yolcu almak için durmasının ardından patenlerini sürerek ara sokaklara kaçtı.

        Otobüs şoförü ise paten süren çocukların sürekli trafikte kendilerine zorluk çıkardığını, otobüsün uzun olması nedeniyle arkasına tutunan paten sürücülerini göremediğini söyleyerek tepki gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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