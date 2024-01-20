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        Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı, 1800 yıl öncesi haline dönüyor

        ANTALYA'daki Side Antik Kenti'nde 2 yıl önce kalıntıların gece kulübü girişi olarak kullanılması nedeniyle koruma ve onarım çalışması başlatılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Temel yapısı ortaya çıkarılıp 4 sütunu yerine konulan tapınak, restorasyon sonrası ilk günkü görünümüne benzer haliyle ziyarete açılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:50
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        Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı, 1800 yıl öncesi haline dönüyor
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        ANTALYA'daki Side Antik Kenti'nde 2 yıl önce kalıntıların gece kulübü girişi olarak kullanılması nedeniyle koruma ve onarım çalışması başlatılan Athena Tapınağı'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. Temel yapısı ortaya çıkarılıp 4 sütunu yerine konulan tapınak, restorasyon sonrası ilk günkü görünümüne benzer haliyle ziyarete açılacak.

        Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde milattan sonra 150'li yıllarda Roma döneminde kurulan Apollon ve Athena tapınakları, bugün, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği turizm merkezine dönüştü. 2 Mayıs 2022'de tapınakların bulunduğu alanın yanındaki özel mülkte 'Apollon' isimli gece kulübü açıldı. Eğlence mekanının girişi ve kapısı olarak, Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığındaki kazı çalışmalarının sürdüğü alandaki tarihi kalıntılar kullanıldı. Eğlenmeye gelenler, kazı çalışması sürecinde alanda sütunları kısmen kaldırılan Athena Tapınağı'ndan ilerleyip, giriş kapısı olarak tarihi kalıntıların önündeki X-Ray cihazından kulübe girdi. Girişe, işletme sahipleri tarafından özel ışıklandırma da yapıldı. Gece kulübünün açılış etkinliği ve sonrasında, tarihi alanın kullanılmasından dolayı, Side Müzesi Müdürlüğü, işletmeci hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 Mayıs'ta, mekanın, Athena Tapınağı'nda yer alan kapısı, müze yetkilileri tarafından kullanıma kapatıldı.

        TURİZME KAZANDIRILACAK

        Athena Tapınağı'nın temel yapısının belirlenmesi amacıyla yürütülen kazı çalışmaları sürecinde, tarihi kalıntıların mekana giriş için kullanımı sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapının koruma ve onarımı için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Athena Tapınağı'nın restoresi için ihale açıldı. İhaleyi alan firma, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde geçen yıl çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında temel yapısı ortaya çıkarılan Athena Tapınağı'nda numaralandırılan sütun ve kaide parçaları toplanıp, tapınağın iç bölgesine getirildi. Orijinal kaideler yerine koyuldu, eksik kaidelerin yerine o dönemin yapısına uygun mermer kaideler hazırlandı. Tapınağın 4 sütunu, tamamen ayağa kaldırılıp sağlamlaştırılması için çelik yapıyla korumaya alındı. Yarım haldeki 26 sütun ise yerine yerleştirilecek. Athena Tapınağı'nın, 2024 sonu ya da gelecek yıl tamamlanıp ziyarete açılması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında Athena Tapınağı yanındaki AA Bazilikası'nda da restorasyon başladı. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla Apollon, Athena ve AA Bazilikası turizme kazandırılacak.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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