Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        3 çocuğunun annesini öldürüp, kendisini de yaralayan şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'da10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayıp öldüren, kendisini de yaralayan Yılmaz Gündüz (33), tedavisi sonrası tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuğunun annesini öldürüp, kendisini de yaralayan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayıp öldüren, kendisini de yaralayan Yılmaz Gündüz (33), tedavisi sonrası tutuklandı.

        Olay, 15 Ocak saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Yılmaz Gündüz, 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Gündüz, yanındaki ekmek bıçağıyla Gezersoy'u 17 yerinden bıçakladı. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezersoy, hayatını kaybetti. Gezersoy'un cenazesi Uşak'a götürülürken, olaydan sonra kendisini de bıçaklayan Yılmaz Gündüz, tedavi altına alındı. Tedavisi sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Gündüz, işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahilde ceset bulundu
        Antalya'da sahilde ceset bulundu
        Türkiye Golf Turu'na yağmur engeli
        Türkiye Golf Turu'na yağmur engeli
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu (2) - Yeniden
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu (2) - Yeniden
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu; 5 günde bulunan ceset sayısı 6 old...
        Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu; 5 günde bulunan ceset sayısı 6 old...
        Kayıp Merve'nin babası, kıyıya vuran ceset için DNA örneği verdi
        Kayıp Merve'nin babası, kıyıya vuran ceset için DNA örneği verdi
        Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlarda 'yazdan kalma günler' stresi
        Antalya Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlarda 'yazdan kalma günler' stresi