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        Malta bayraklı gemideki kazan patlamasında ölen mühendis, son yolculuğuna uğurlandı- Yeniden

        YUNANİSTAN'dan İtalya'ya seyir halindeki Malta bayraklı `MT TORC´ isimli gemide kazan patlamasında hayatını kaybeden ikinci mühendis Mehmet Altaş'ın (30) cenazesi, günler sonra getirildiği Antalya'da toprağa verildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:50
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        Malta bayraklı gemideki kazan patlamasında ölen mühendis, son yolculuğuna uğurlandı- Yeniden
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        YUNANİSTAN'dan İtalya'ya seyir halindeki Malta bayraklı `MT TORC´ isimli gemide kazan patlamasında hayatını kaybeden ikinci mühendis Mehmet Altaş'ın (30) cenazesi, günler sonra getirildiği Antalya'da toprağa verildi. 

        Yunanistan'ın Agio Theodoroi Limanı'ndan İtalya'nın Genova Limanı´na seyir halindeki `MT TORC´ adlı gemide, 8 Ocak, saat 15.45 sıralarında kazan patladı. Kimyasal taşıyan gemide görevli 2'nci mühendis Mehmet Altaş, patlamada hayatını kaybetti. 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mehmet Altaş'ın ölüm haberi, Antalya'da yaşayan ailesine verildi. Mehmet Altaş'ın cenazesinin ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı koordinesinde gemi, Cenova Limanı´na yönlendirildi. Olayla ilgili İtalyan yetkililer soruşturma başlattı. 11 Ocak'ta Cenova Limanı´na getirilen gemide yapılan incelemelerin ardından otopsisi tamamlanan Mehmet Aktaş'ın cenazesi bu sabah Antalya'ya getirildi. Mehmet Aktaş'ın cenazesi, Çakırlar Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Mehmet Aktaş'ın babası, annesi ve eşi, tören sırasında güçlükle ayakta durdu.

        `MT TORC´ adlı geminin 2010 yılında inşa edildiği, Malta bayrağı altında seyreden tanker olduğu, toplam uzunluğunun 135,59 metre, genişliğinin 20,6 metre olduğu öğrenildi.

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