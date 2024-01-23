Kıyıya vuran cesetle DNA'sı eşleşen Merve'nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz (2)

CENAZEALINDI

Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin koyulduğu nakil aracına dayanıp ağlayan Osman Elmas, ardından araca binip, kurumdan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kayaşehir Mezarlığı'nda, dedesinin mezarının yanına defnedilecek.