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        Kıyıya vuran cesetle DNA'sı eşleşen Merve'nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:40
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        Kıyıya vuran cesetle DNA'sı eşleşen Merve'nin babası: Sözün bittiği yerdeyiz (2)
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        CENAZEALINDI 

        Antalya'da 4 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranırken, Serik ilçesinde sahile vuran ceset ile DNA'sı eşleşen Merve Şevval Elmas'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerin ardından baba Osman Elmas ve amca Abdulrahim Elmas tarafından teslim alındı. Cenazenin koyulduğu nakil aracına dayanıp ağlayan Osman Elmas, ardından araca binip, kurumdan ayrıldı. İstanbul'a götürülen Elmas'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Kayaşehir Mezarlığı'nda, dedesinin mezarının yanına defnedilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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