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        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 23.01.2024 - 18:21
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        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi (3)
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        SAHİLBANDINDA HAVADAN, SUALTI VE SUÜSTÜNDEN TARAMA

        Antalya´nın kıyılarında son günlerde görülen cesetlerle ilgili Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri devriye görevlerini artırdı. TCSG-33, TCSG-915, TCSG-70, KB-63 tekne Sahil Güvenlik gemi ve botlarının yanı sıra sahil güvenlik helikopteri ve DEGAK dalış timleri 24 saat görev yapıyor. Kentin en doğu ilçesi Gazipaşa´dan en batıdaki Kaş´a kadar tüm sahil şeridi detaylı şekilde inceleniyor. Su üstündeki ceset arama çalışmalarında özel görüş sistemine sahip, termal kameraları bulunan drondan da faydalanılıyor. Dalgıç ekipleri de sık sık şüphelenilen noktalara dalış yaparak su altında ceset olup olmadığını tespit etmek için çalışma sürdürüyor.

        SADECE ÜNİVERSİTELİ ELMAS'IN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak tarihinde kayıp ihbarı yapılan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1´nci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas´ın son olarak görüldüğü Düden Şelalesi´nin denize döküldüğü yerde başka cansız bedenlerin olma ihtimalini değerlendirerek, arama faaliyeti gerçekleştirdi. Denizdeki akıntının şelalenin döküldüğü yerde yoğunlaşması nedeniyle bu bölgede özel bir arama gerçekleştiren ekipler, şüpheli bir duruma rastlamadı. 

        7 CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        7 cesedin üzerindeki kıyafet ve ayakkabıların Suriye´de üretildiğinin tespiti üzerine düzensiz göçmen teknesinin battığı ve yaşamını yitirenlerin akıntı ile Antalya kıyılarına sürüklendiği ihtimali değerlendiriliyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 90 kişilik teknenin Kıbrıs´a seyir halindeyken 11 Aralık 2023 tarihinden bu yana haber alınamadığının Lübnan´ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bildirildiği ve teknenin batmış olabileceğinin değerlendirildiği açıklandı. 7 cesedin kimliğinin tespit çalışmaları Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu´nda sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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