Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        30 metrelik falezlerden düşüp yaralandı

        ANTALYA'da dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri kurtarma halatı ile Şeker'i düştüğü taşlık bölgeden yukarıya çekerken çevredekiler de halatın ucundan tuttu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:49 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 metrelik falezlerden düşüp yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen Mehmet Şeker (26) yaralandı. İtfaiye ekipleri kurtarma halatı ile Şeker'i düştüğü taşlık bölgeden yukarıya çekerken çevredekiler de halatın ucundan tuttu. 

        Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Mehmet Şeker, 30 metrelik falezlerin kenarında otururken bir an dengesini kaybedip düştü. Şeker'in düştüğünü gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevredekilerin de desteğiyle kurtarma halatıyla Şeker'i düştüğü taşlık alandan yukarıya çekti. Düşme sırasında başından darbe alan Şeker, sedye yardımıyla ambulansa alındı. Ardından hastaneye sevk edildi.

        Olaya tanıklık eden Burak Mustafa Akgün (20), "Galiba alkollü olduğu için düşmüş. Kafası kanamış. Halatı ekiplerle beraber çektik, kurtardık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok

        Benzer Haberler

        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi (3)
        Antalya'da sahillerde 'ceset' devriyesi (3)
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan cesedi sahilde bulunan öğrenci için...
        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan'dan cesedi sahilde bulunan öğrenci için...
        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da sona erdi
        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları Antalya'da sona erdi
        Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu kapsamında aran...
        Antalya'daki "Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonu kapsamında aran...
        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları'nda elemeyi geçen sporcular belli...
        TGF Türkiye Golf Turu Seçme Müsabakaları'nda elemeyi geçen sporcular belli...
        Antalya'da korsan taksi denetimi
        Antalya'da korsan taksi denetimi