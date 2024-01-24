Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı 

        ANTALYA Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerine işlem yaparak, '10 sayfalık ceylan derisinden İncil' şeklinde verdikleri ilanla 15-20 milyon liraya sattığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 09:44 Güncelleme: 24.01.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        200 liralık davul derisiyle milyonluk 'İncil' dolandırıcılığı 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, dolandırıcıların 200 liraya satın aldığı eskimiş davul derilerini, üzerine işlem yaparak, '10 sayfalık ceylan derisinden İncil' şeklinde verdikleri ilanla 15-20 milyon liraya sattığını söyledi.

        Dolandırıcılar, yeni buldukları yöntemle mağdur etmeye devam ediyor. Tarihi yazma eserlere ilgi duyan ve bunları alıp satarak gelir elde etmeyi hedefleyenlerin bir bölümü sahte belgelerle dolandırıldıkları yönünde savcılıklara başvuruda bulunuyor. Çoğunlukla internette satılan 'Tarihi belge', 'Ceylan derisinden İncil' şeklinde verilen ilanlara aldanıp milyonlarca lira ödeme yapanlar, kısa sürede dolandırıldıklarını anlıyor.

        Uluslararası Strateji Kalkındırma Araştırma Derneği (USKAD) Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, yeni dolandırıcılık yöntemine dikkati çekti. Dolandırıcıların özellikle kullanılmış ve eskimiş davul derilerinin peşinde olduğunu belirten Karabayram, keçi ya da kuzu derisinden yapılan, kullanıldıktan sonra atılmak üzere olan derilerin, dolandırıcıların elinde milyonlarca liralık dolandırıcılık aracına dönüştüğünü anlattı.

        `YÜZLERCE YILLIK ESERLERDE BOYA AKMASI OLMAZ´

        Karabayram, dolandırıcılığın yöntemini ise şöyle anlattı:

        "Davul derisini alıp sıcak suda bekletiyorlar. Kurutup üzerinde gölgelemeler yapıyorlar. Sonra üzerine 'Meryem Ana' tasviri yapıyorlar. Renkli boyalarla sayfa sayfa üretiyorlar. Bir tabaka deri 200 lira. Bir tabaka deriden 10 sayfa elde ediyorlar. İçerisine de hattattan yazı yazdırıyorlar. Avlarının peşine düşüyor ve 'Ceylan derisinden İncil' diye satıyorlar."

        Karabayram, 200 liraya alınan deriye toplamda 1500 lira harcandığını, dolandırılmak istenen kişinin gözünün kısa sürede boyandığını belirterek, "15-20 milyon liraya alıcı arıyorlar. Bunun sahteliğini ölçmek isteyen 100 derecelik suya bu eserlerin bir parçasını koyunca boyaların aktığını görecektir. Yüzlerce yıllık eserlerde bu türden bir akma olmaz" diye konuştu.

        Davul derisi ve malzemeleri satan Ali Ahraz, davul derisi satın almak için kendisine çok sayıda gelen olduğunu belirterek, "Bana gelip 'Davul derisi lazım' diyorlar. 'Ne yapacaksın?' diyorum. Resim yapacaklarını söylüyorlar. Resim yapılamadığını söylüyorum. Bu kişilere pek güvenmiyorum hatta vermediğimiz zamanlar da oluyor" diye konuştu. Ahraz, vatandaşın derinin hangi hayvana ait olduğunu anlamasının çok zor olduğunu da söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        Feyyaz Uçar tek tek açıkladı
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        Firari zanlı, evinde kazdığı tünelde yakalandı
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı

        Benzer Haberler

        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Alanya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        BORÇ ANLAŞMAZLIĞINDA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ
        BORÇ ANLAŞMAZLIĞINDA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ
        Borç anlaşmazlığında tartıştığı kuzenini öldürdü
        Borç anlaşmazlığında tartıştığı kuzenini öldürdü
        Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü
        Antalya'da bir kişi, amcasının oğlunu silahla vurarak öldürdü
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ