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        35 gündür kayıp motokuryeyi arkadaşı öldürüp gömmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:45
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        35 gündür kayıp motokuryeyi arkadaşı öldürüp gömmüş (2)
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        AYNIYERDE BALDIZININ DA CESEDİ BULUNDU

        Antalya'da motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğü yeri gösteren Zeynel Boyacı'nın alanda ikinci bir ceset daha olduğunu söylemesi üzerine yapılan aramada, saat 19.00 sularında battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu. Boyacı, bulunan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay (26) olduğunu söyledi. Ceset, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın, geçen yazdan bu yana kayıp olduğu öğrenildi. Zeynel Boyacı ise ifadesi alınmak üzere cinayet büro amirliğine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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