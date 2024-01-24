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        Antalyaspor - Sivasspor: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:10
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        Antalyaspor - Sivasspor: 2-1
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        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık;

        ANTALYASPOR: Helton- Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Dk. 79 Milosevic), Safuri (Dk. 87 Van de Streek), Saric (Dk. 79 Erdal Rakip), Larsson, Buksa (Dk. 90+3 Assombalonga)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli (Dk. 87 Emre Gökay), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak (Dk. 65 Burak Kapacak), Emrah Başsan (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Manaj, Koita (Dk. 46 Barrow)

        SARI KARTLAR: Bahadır Öztürk, Safuri (Antalyaspor) - Poungouras (Sivasspor)

        GOLLER: Dk. 28 Adam Buksa (P), Dk. 45+4 Saric (Antalyaspor) - Dk. 13 Koita (Sivasspor),

        Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

        1'İnci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bytyqi'nin soldan içeriye çevirdiği topa penaltı noktasında Larsson vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak gole izin vermedi.

        4'üncü dakikada kaleyi karşıdan gören noktada topu alan Saric'in pasında savunma arkasına sarkan Buksa'nın kalecinin üzerinden vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.;

        12'nci dakikada orta sahadan topu alarak ceza alanına giren Koita'nın sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşu kaleci Helton Leite uzanarak kornere çeldi.

        13'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunu topu önünde bulan Koita'nın diziyle yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        24'üncü dakikada Safuri'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Buksa'nın kafa vuruşunu defans çizgi üzerinden çıkardı. Turgut Doman, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Buksa'nın kafa vuruşunda formasından çekildiğini belirleyince penaltı noktasını gösterdi.

        28'inci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adam Buksa meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

        45+4'üncü dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Buksa'dan seken top arka direkte Bytyqi'nin önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden pasını penaltı noktasında bulunan Saric'e verdi. Saric'in yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

        69'uncu dakikada Antalyaspor'da Güray Vural'ın savunmada kaptırdığı topta Manaj araya girerek pasını Barrow'a aktardı. Barrow'un ceza alanı içerisinde savunmayı geçerek yaptığı vuruşu kaleci Helton uzanarak çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

        77'nci dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Kerem Atakan'ın ortasına iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunu kaleci Helton müthiş bir refleksle kornere çeldi.

        86'ncı dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı altıpas içerisine yaptığı orta tüm savunmayı geçip Milosevic'in önünde kaldı. Milosevic'in kötü vuruşunu kaleci kurtarırken, sonrasında topu savunma uzaklaştırdı.

        Mücadele 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-01-24 22:08:40

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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