Antalyaspor - Sivasspor maçının ardından

Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevincinin ardından yaşananlarla ilgili gelen soruya, hassas noktaların futboldan ve spordan çok daha önemli olduğunu söylerken, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın VAR hakemi Halil Umut Meler'e sitem etmesinin yanı sıra 3 puanı kaybettiklerini ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

SERGEN YALÇIN: 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Bu ay 6'ncı maçlarına çıktıklarını kaydeden Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz göreve başladığımızdan beri maçlarla başladık ve maçlarla devam ediyoruz. Takımla çok fazla çalışma şansımız olmadı. Maç maç oyunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha üretken olmaya çalışıyoruz takım olarak. Bugün için 3 puan almak gerçekten çok önemliydi. Kazanmak çok önemli. Çünkü çok zor bir ligde oynuyoruz. Puan cetvelindeki herkesin birbirine yakın olduğu ve mağlubiyetle herkesin sıkıntıya düşebileceği bir lig. O yüzden zorluk derecesi çok yüksek. Ama çocuklar çok iyi mücadele ediyorlar. Özellikle oyun ilk 45 dakikasında mükemmele yakın bir oyun oynadık. Geriye düşmemize rağmen hiç oyundan kopmadık. 4 maçtır geri düşerek başlıyoruz. Oyunların hiçbirini kaybetmedik. Bu da gerçekten oyuncuların çok cesaretli olduğunu, oyuncuların çok mücadele ettiğini ve oyunu kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını gösteriyor. Bu açıdan gerçekten çok mutluyuz. Oyuncu grubumuz bizim için gerçekten çok değerli. Kazandığımız için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Pazartesi günü bu ayın 7'nci maçını oynayacağız. Fikstür çok ağır. Tabii bu bütün takımlar için yani sadece bizim için geçerli değil. O yüzden biraz daha dikkat edilmeli diye düşünüyorum artık bu fikstürlere. Çok geniş bir kadroya sahip değiliz. Çok fazla oyuncu değiştirme veya rotasyon yapma şansımız yok. Oyuncuların üzerine çok fazla yük biniyor. Bu da onları çok zorluyor. Rakip antrenmanlarla ve jenerasyon antrenmanlarıyla dinlendire dinlendire maçları çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da gerçekten böyle bir ortamda oyuncuların tarafından da bakmak lazım. Dediğim gibi pazartesiden sonra umarım biraz daha normale dönüp haftada bir maçlara dönersek oyuncularımız en 60, 70, 80 dakikaya yakın oyun içinde kalabilirlerse ilk 45 dakikalık oyunu ikinci yarının da bütününe yayabiliriz."

"MİNİMUM 2, MAKSİMUM 3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Takımın transfer engeliyle ilgili gelen soruya Yalçın, "Küçük bir ödeme var. O yasak değil yani. O ödeme olduğu zaman transfer açılıyor. Çok yasak gibi düşünmeyelim onu. Başkanla görüştük. Maksimum 3, minimum 2 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu çünkü geniş bir kadroya sahip olmamız lazım. Hem lig oynuyoruz hem Türkiye Kupası oynuyoruz. Hedeflerimiz var. Camia olarak nereye gideceğimizi tabii ki bilemiyoruz ama dediğim gibi biraz daha geniş kadroya sahip olursak biraz daha elimiz güçlenirse daha farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda biraz kısıtlı kadromuz var ama ümit ediyorum transfer dönemi bitene kadar 2-3 oyuncu katabiliriz" diye konuştu.

"HASSAS NOKTALAR FUTBOLDAN, SPORDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Trabzonspor maçında yaptığı gol sevinciyle beraber tepkilerin odağı haline gelen ve kadro dışı bırakıldıktan sonra da ülkesine gönderilen Sagiv Jehezkel ile ilgili soruya Sergen Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yaşananlar ortadaydı, gitti. Yani o arkadaş ülkenin hassas noktalarına dokundu. Yani profesyonel bir futbolcunun bunları yapmaması gereken davranışlar. Bu tür mesajları sporcular veremez. Vermelerine de gerek yok. Onların işi sadece futbol oynamak ve spor yapmak. O yüzden maalesef elimizde olmayan nedenlerle o arkadaşla yolumuzu ayırmaya karar verdik Antalyaspor camiası olarak. Ki bence çok doğru bir karar diye düşünüyorum. Ha iyi oyuncu muydu? İyi oyuncu, çok iyi oyuncuydu ama hassas noktalar futboldan, spordan çok daha önemli."

BÜLENT UYGUN: 3 PUAN KAYBETTİK, EKSİKLERİMİZE RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ

Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Güzel top oynadılar. Bizim açımızdan maalesef 3 günde bir oynuyoruz. Rakiplerimiz 4 günde bir oynuyor. En zor hava şartlarının olduğu bir ortamda 1 aydır 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez, değişiklik ve sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk çektiğimiz bir ortamda bunun acısını çektik. Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek çok söz var ama ne söyleyelim. Ülkemizin bazı gerçekler var ve bunları söyleyemiyoruz" dedi.

VAR HAKEMİ MELER'E SİTEM

Maçın VAR hakemi Halil Umut Meler hakkında da konuşan Uygun, "Halil Umut Meler diye bir arkadaş çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığını görürdük. Onunla ilgili de konuşmazdık. 3,5 dakikada çizgiyi çizemediler. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksikliklerimize rağmen başımızı kaldıracağız yine yola devam edeceğiz. Transferler gelecek ama herkes doğru gördüğünü çalacak ve başka yerde gördüğüm zaman da onunla..." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sergen Yalçın'ın açıklamaları

-Bülent Uygun'un açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

2024-01-24 23:11:46