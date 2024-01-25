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        (ÖZEL) Antalya, kış futbol kampında dünyada açık ara birinci

        Eski Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, son dönemde büyük futbol kulüplerinin kamp için Antalya yerine büyük organizasyonların düzenlendiği ülkelere gittiğini söyledi. Türkiye'nin bu takımları getirebilmek için büyük futbol organizasyonlarına ihtiyacı olduğunu belirten Yaşacan, "Antalya kış kamp konusunda dünyada açık ara birinci. Tabii rakiplerimiz rahat durmuyor. Arap ülkeleri müthiş paralar veriyor takımlara" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:10
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        (ÖZEL) Antalya, kış futbol kampında dünyada açık ara birinci
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        Eski Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, son dönemde büyük futbol kulüplerinin kamp için Antalya yerine büyük organizasyonların düzenlendiği ülkelere gittiğini söyledi. Türkiye'nin bu takımları getirebilmek için büyük futbol organizasyonlarına ihtiyacı olduğunu belirten Yaşacan, "Antalya kış kamp konusunda dünyada açık ara birinci. Tabii rakiplerimiz rahat durmuyor. Arap ülkeleri müthiş paralar veriyor takımlara" dedi.

        Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı ve eski Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Türkiye'de futbol turizminin 1996-1997 yıllarında başladığını, 2000 yılından sonra yaygınlaştığını anlattı. Yaşacan, Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerinden büyük futbol takımlarının gelmesiyle Antalya'nın futbol turizmi merkezine dönüştüğünü söyledi. 

        `ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI ORGANİZE ETMELİYİZ´

        200 civarında futbol sahası bulunan Antalya'nın dünyada en iyi futbol kamp organizasyonu yapan bölge olduğunu belirten Yaşacan, şöyle konuştu:

        "Futbol kamp organizasyonları, yüksek rakımlı kayak merkezlerinde başlamış durumda. Zamanla gelişecek, Avusturya'yı geçeceğiz. Antalya kış kampı konusunda dünyada açık ara birinci. Tabi rakiplerimiz rahat durmuyor. Özel organizasyonlar yapıyor. Turnuvalar organize ediyorlar. Arap ülkeleri bu konuda çok rahat. Takımlara ülkelerini tanıtmak için müthiş paralar veriyorlar. Futbol ülke tanıtımında, şehir tanıtımında en iyi tanıtım aracıdır. Bunu İspanya, Kıbrıs Rum Kesimi organize ediyor. Bu sene takımlar Türkiye'ye gelmedi. Neden? Kıbrıs Rum tarafı takımların hepsini oraya götürüyor. Büyük takımları çekebilmemiz için Türkiye'de uluslararası büyük futbol turnuvası organize etmemiz lazım. O zaman daha çok ülkemizi tanıtmış oluruz."

        `ÜNLÜ FUTBOLCULARIN MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ ANTALYA´YI TANIYOR´

        Bir dönem Almanya ve Hollanda'dan büyük takımların Türkiye'ye geldiğini ve büyük katkı sağladığını anlatan Recep Şamil Yaşacan, "Tanıtım amacıyla çok etkin. Çünkü her futbolcunun sosyal medyada milyonlarca takipçisi var. Antalya'ya geldin, sosyal medyada yayınladığın zaman ne oluyor? Milyonlarca takipçisi Antalya'yı tanıyor. Yani bu gizli tanıtım dediğimiz bir durum. Onun için böyle büyük futbolcular, büyük futbol takımlarını, büyük turnuvaları getirdiğimiz zaman hiç para harcamadan dünyada müthiş bir tanıtımı oluyor bölgenin ama bunlar büyük organizasyonlara gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

        Antalya bölgesinde büyük bir futbol turnuvası organize edilmesi gerektiğini söyleyen Recep Şamil Yaşacan, "Gelecek yıllarda böyle bir turnuva organizasyonu yaparsak muhakkak Almanya'nın, Hollanda'nın, Belçika'nın, İngiltere'nin en büyük takımları bölgemize gelir. Bu yıl bölgemiz dolu. Fakat bu takımların alt ligleriyle geldiler. Yani ucuz dediğimiz takımlar bölgemizi tercih etti" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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