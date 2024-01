Antalya, bisiklet turları ve kampları için destinasyon haline geliyor ANTALYA'nın ev sahipliği yaptığı önemli spor organizasyonlarından Tour Of Antalya'nın 8-11 Şubat tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek. Tour Of Antalya'da, 2'si World Tour takımı olmak üzere 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yarışacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan 4 günlük etaplı yol yarışı Tour Of Antalya, 8-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Beşinci yılında yeniden yapılanan yarış, bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya'nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklandı. Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini dünyaya tanıtma misyonu ile Tour Of Antalya powered by AKRA bisiklet yarışı Antalya'yı tarihin ve doğanın içinde rüya gibi bisiklet rotaları, dünyaca takımlara ev sahipliği yapan bisiklet kampları, bisiklet dostu otelleri, Akdeniz'e eşlik eden bisiklet yolları, bisiklet grupları, bisiklet mağazaları ve 'Bisiklet Cenneti' vurgusu ile 'Bisiklet Şehri' olarak konumlandı.

'TOUR OF ANTALYA ÇOK BÜYÜK BİR MARKA OLDU'

Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney, Tour of Antalya'nın Türkiye'nin önemli bir değeri haline geldiğini söyledi. Kamu ve özel sektörün el birliğiyle büyüttüğü organizasyonun dünyadaki tanınırlığının arttığına da değinen Güney, "Tour of Antalya çok büyük bir marka oldu. En büyük özelliği yerel güçlerin düzenlemesi. Bu organizasyonun devlete hiçbir maliyeti yok. Tabii polis, jandarma, belediyelerle yapılan iş birliği çok önemli. Antalya Valiliği bu organizasyona çok sıcak bakıyor. Her gelen valimiz de aynı şekilde yaklaşıyor. Bu da önümüzü açıyor. Antalyalılar, iş insanları, gençler, yerel yönetimler, organizatörler ve kamu kurumları el birliğiyle çok güzel bir değer oluşturdu. Bu ülkemizin bir değeri. Biz, Avrupa'ya çok güzel organizasyon yapabildiğimizi gösteriyoruz. Türkiye, bisiklet ve spor turizmi ile ilgili yaptığı yatırımların karşılığını kısa sürede almaya başlıyor. TGA'nın çalışmaları, artan bisiklet yarışları ve bunların televizyonlarda yayımlanması sonucunda Türkiye'ye bisiklet binmek için gelen kişi sayısı 10 kat arttı" diye konuştu.

'BAŞVURU PATLAMASI YAŞANIYOR'

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim, bisiklet takımları ve sporcuların artan ilgisini anlattı. Özsevim, "Tour of Antalya'nın ilk yıllarında takım ve sporcuların Antalya'ya gelmeleri için yoğun çaba harcıyorduk. Bu sene 5'inci kez gerçekleştireceğimiz yarışımız için 60 ülkeden 80 takım başvurdu. 2'si World Tour takımı, kalanlarda Pro ve Kıta takımları olmak üzere 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu yarışacak. 7 yıl önce bu yarışı ilk kez düzenlediğimiz zaman bisiklet turizmi ile ilgili konuşamazdık. Şimdi ise Antalya'ya 30 gün kamp yapmaya gelen takımları konuşuyoruz" dedi.

'TURİZMCİLER İNANIYOR'

Tour of Antalya ile amaçlarının hem Antalya'yı hem Türkiye'yi bisiklet destinasyonu haline getirmek olduğunu söyleyen Haluk Özsevim, "Tour of Antalya'nın en önemli destekçileri Akra Hotels, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Havalimanı ve Diana Travel gibi markalar. Çünkü turizmcilerimiz bisiklet turizmine inanıyor. Kamu- özel sektör işbirliği de çok önemli. Antalya'da bunu başarıyoruz. Günümüzde ise Manavgat ve Alanya bölgesi bütün dünya takımlarının kamp için tercih ettiği bir nokta oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı'na (TGA) teşekkür etmek lazım. TGA, bisiklet rotalarının belirlenmesinde, Turizm Bakanlığı bisiklet dostu otel projesiyle bu işin gelişmesinde çok katkı sağladı. Amacımız sadece profesyonel takımların değil, bireysel sporcuların da gelip ülkemizde kamp yapmalarını sağlamak" diye konuştu.