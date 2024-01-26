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        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:09
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        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (3)
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        ÇOCUKLUKARKADAŞINI DA ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ

        Baldızı ve motokurye arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, kendisiyle gözaltına alınan çocukluk arkadaşı M.Ç.'yi de baldızıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürmek amacıyla, kayınpederine ait araziye ip çekme bahanesiyle götürdüğü, ancak öldürmekten vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Yaşananlardan haberi olmadığı öne sürülen M.Ç.'nin, Boyacı ile birlikte motosiklet üzerinde görüntüsünün çıkması nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. 

        YURT DIŞINA KAÇMAK İÇİN PLAN YAPMIŞ

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Zeynep Ece Aksay'ın 15 Ağustos'ta kaybolmasının ardından Boyacı ile konuya ilişkin görüşme yaptığı ve takibe aldığı kaydedildi. Ekiplerin, teknik takibin yanı sıra Boyacı'nın televizyonda canlı yayına çıkmasını beklediği, yurt dışına kaçma planı yaptığını belirledi. Ali Diken'den haber alınamaması üzerine ise teknik takibi sıklaştıran ekiplerin, Boyacı'nın telefon kayıtlarını incelemeye aldığı kaydedildi. 

        'KIZLARLA BULUŞACAĞIZ' DİYE KANDIRMIŞ

        16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Boyacı, ifadesinde, iki cinayete ilişkin detayları anlattı. Boyacı, daha önce bir gece evlerinde kalan Diken'i eşi ile ilgili kötü konuşması üzerine, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise uyuşturucu madde kullandığı ve başka birisiyle ilişkisi olduğu için tek başına öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı, Diken'i iple boğarak, baldızını ise evinde döverek öldürdüğünü ve battaniye sarıp gece saatlerinde kiralık araçla olay yerine gömdüğünü söyledi. Boyacı sorgusunda, Ali Diken'i 'kızlarla buluşacağız' diyerek buluşmaya çağırdığını, çocukluğunun geçtiği bölge olan olay yerine götürüp öldürdüğünü itiraf etti. Boyacı'nın hem kendi hem maktullerin cep telefonlarını sattığı belirlenirken, emniyet ekipleri telefonların IMEI numaralarını tespit edip el koydu.

        BATTANİYEYİ ATTIĞINI SÖYLEDİ

        Boyacı ile birlikte gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eşi İ.B. ise kardeşinin öldürüldüğü gün teyzesinde olduğunu, cinayetlerden haberi olmadığını söyledi. İ.B., eşine kaybolan battaniyeyi sorunca Boyacı'nın battaniyeyi attığını söylediğini aktardı. Diğer yandan İ.B. kocasından şikayetçi olmazken, İ.B.'nin babası ise İ.B.'den ve damadından şikayetçi oldu. Kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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