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        Kafes-32 operasyonunda suç örgütü lideri ile 11 şüpheli adliyede

        ANTALYA'nınAlanya ilçesi merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri İsmail Süner ile 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:25
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        Kafes-32 operasyonunda suç örgütü lideri ile 11 şüpheli adliyede
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        ANTALYA'nınAlanya ilçesi merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri İsmail Süner ile 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 23 Ocak'ta Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Kafes-32' adı verilen operasyonda, Alanya'da 6, Kahramanmaraş'ta 2, Adana'da 2, İstanbul'da 1 ve Nevşehir'de 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        ESNAFA BASKI VE TEHDİT

        Organize suç örgütünün Alanya genelinde iş yerlerini kurşunlayıp, esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettiği, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur kişilerin ikametine silah zoru ile girerek kaçırdığı, internet bankacılığı üzerinden mağdurların hesabındaki parayı kendi hesaplarına geçirdiği ve polise gitmeme konusunda tehdit ettiği, şikayetçilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettiği, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darbettiği ve kaçırdığı, darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattığı, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüphelinin Alanya emniyetteki 3 günlük işlemleri tamamlandı. 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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