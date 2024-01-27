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        Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

        ANTALYA'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:55
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        Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
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        ANTALYA'da otobüsün arkasına tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla kayda alındı.

        Yeşilırmak Caddesi´nde akşam saatlerinde duraktan yolcu alan belediye otobüsü hareket etmek üzereyken 15- 16 yaşlarındaki 7 çocuk, aracın arkasındaki körüğe tutundu. Patenlerle ayakta durmakta zorlanan ve uyarıları dinlemeyen çocuklar, tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ettirdi. Yolculuk sırasında bir yandan da birbirlerini itekleyen gençler, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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