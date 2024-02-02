Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Sulak alanlarımızı ve suyumuzu tüketirsek Büyük Kitlesel 6'ncı Yok Oluş kapımızı çalar'

        TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla son yıllarda artan kuraklıklara dikkati çekerek, "Sulak alanlarımız ve suyumuzu tüketirsek 'Büyük Kitlesel 6'ncı Yok Oluş' kapımızı çalar. Su yoksa insan medeniyeti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu yok oluşun şakası yok" uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sulak alanlarımızı ve suyumuzu tüketirsek Büyük Kitlesel 6'ncı Yok Oluş kapımızı çalar'
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla son yıllarda artan kuraklıklara dikkati çekerek, "Sulak alanlarımız ve suyumuzu tüketirsek 'Büyük Kitlesel 6'ncı Yok Oluş' kapımızı çalar. Su yoksa insan medeniyeti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu yok oluşun şakası yok" uyarısında bulundu.

        TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, dünyanın son yarım milyar yılda 5 kez kitlesel yok oluş yaşamış olmasının, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde unutulmaması gereken en önemli husus olduğuna dikkati çekti. Dr. Erol Kesici, "Sulak alanlarımızı ve suyumuzu tüketirsek Büyük Kitlesel 6'ncı Yok Oluş kapımızı çalar. Su yoksa, insan medeniyeti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Kuraklık ve artan iklim krizi 6'ncı yok oluş olabilir mi? İnsanlık kendi bindiği dalı kesmekte ve büyük kitlesel yok oluşu hızlandırmakta. Dünyanın bugüne kadar 5 büyük kitlesel yok oluş evresinden geçtiği ve bu evrelerin her biri dünya üzerindeki canlı türlerinin büyük bir bölümünün (havada yaşayan kuşlar bazı türleri dışında yüzde 80-96 arasında) soyunun tükenmesine neden olduğu bildirilmektedir. Doğal felaket olarak nitelendirilen beş yok oluşun sonuncusu olan 5'inci Büyük Kitlesel Yok Oluş, Paleojen'e 65 milyon yıl önce 11 kilometre çapında dev bir asteroittin dünyaya çarpmasının neden olduğu belirtilmektedir" dedi. 

        'SULAK ALANLAR HIZLA KİRLENİYOR VE KURUYOR'

        Sulak alanların hızlı şekilde kirlendiği ve kuruduğuna işaret eden Dr. Kesici, "Endüstriyel devrimden bu yana bitmeyen tüketim hızı ve bilim dışı yöntemler nedeniyle, sulak alanlar yok olursa hiçbir canlının yaşaması da mümkün olamaz. Kuraklık, iklim krizi, ekosistem bozulmaları gibi insan faaliyetleriyle doğanın çok hızlı bir şekilde değişmesi paralelinde 6'ncı Büyük Kitlesel Yok Oluş'un çok hızlı bir şekilde yaşanmakta olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Çünkü su ve sulak alanlar yaşamın olmazsa olmazıdır, iyi yönetilmezse hastalık ve felaket getirirler" diye konuştu. 

        3 MARMARA DENİZİ KADAR SULAK ALAN YOK OLDU

        Türkiye'de 1950'den bu yana üç Marmara Denizi büyüklüğünde sulak alan kaybı yaşandığını kaydeden Dr. Kesici, bu kayıpların iklim krizinin etkilerini de artırdığını söyledi. Dr. Kesici, "Yani suyun iyi yönetilememesi, sulak alanlarda kayıpların giderek artması, iklimin değişmesine neden olmaktadır. Bu olay bir nevi zincirleme reaksiyonlarla sulak alanlarımızın yer altı sularının da beslenememesine neden olmaktadır. İklim değişikliğinde etkili olan karbonun neredeyse yüzde 42'sinin sulak alanlarda depolandığını da unutmamamız gerekir. Sulak alanlar kurudukça, işlevlerini kaybettikçe karbonu depolamayı bırakın, bünyelerindeki karbondioksitin salınmasıyla iki katı ters etki yapmaktadır" dedi. 

        'BU YOK OLUŞUN ŞAKASI YOK'

        Dünyadaki milyonlarca canlı türünden olan insanların tatlı su kaynaklarının yarısından fazlasını kullandığını söyleyen Dr. Kesici, "Artık insanlar bu suları kullanırken daha çok düşünmesi ve koruması gerekir. Dünyanın en çok tüketeni ve atık bırakanı insanın, tutumlu ve atıksız bir dünya için verilen sözleri tutup, 6'ncı yok oluşu önleyebilecek bilimsel, akılcı, yaşama dayalı girişimleri (fosil yakıt, plastik kullanımından vazgeçmesi) uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. Bu yok oluşun şakası yok. Suya ulaşma ve suyun sürdürülebilirlik sorunu öncelikli olarak çevresel anlamda sorunlar yaratsa da aslında sosyal ve ekonomik açılarda da yadsınamaz derecede önemli ve öncelikli sorunumuz haline geldi" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        MOSSAD'a para karşılığı bilgi sağlayan şüphelilere operasyon
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Gökdelen büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        Başhekim yardımcısına silahlı saldırı anı kamerada
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Kocaeli'de rehine krizi sona erdi! 7 işçi kurtarıldı
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Enes Ünal, Premier Lig'de!
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Güvercin 8 ay sonra serbest bırakıldı
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Eski CIA çalışanına 40 yıl hapis cezası
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Yağış yok! Türkiye parçalı bulutlu
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!

        Benzer Haberler

        İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri...
        İyi Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı, 3 şüpheliden biri...
        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Demirbaş vef...
        Antalya'da sayısız organ nakli ameliyatına imza atan Prof. Dr. Demirbaş vef...
        Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da 2 kamyonet ile 1 minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Antalya'da şantiyede çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da şantiyede çıkan yangında 15 konteyner kullanılamaz hale geldi
        Antalya'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsız tutuklandı
        Antalya'da güvenlik kamerası sayesinde yakalanan hırsız tutuklandı
        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor
        Rus ressam Samsonov, "Büyük Manisa Yangını"nı dev panorama eserine işliyor