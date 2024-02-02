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        Anten düzeltmeye çıktığı çatıda mahsur kaldı

        ANTALYA'da, anten düzeltmek için çatıya çıkan Nazım Çalıcı (48), yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince mahsur kaldı. Çalıcı, itfaiyenin kurduğu merdivenle kurtarılırken, "Uyduda parazit vardı, onu düzelteyim diye çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:40
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        Anten düzeltmeye çıktığı çatıda mahsur kaldı
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        ANTALYA'da, anten düzeltmek için çatıya çıkan Nazım Çalıcı (48), yaklaşık 2 metre yükseklikten inemeyince mahsur kaldı. Çalıcı, itfaiyenin kurduğu merdivenle kurtarılırken, "Uyduda parazit vardı, onu düzelteyim diye çıktım ama inemedim. Hanımın haberi yok" dedi.

        Olay, saat 09.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 526'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Televizyon izlerken zayıf sinyal alan Nazım Çalıcı, anteni kontrol etmek için çatıya çıktı. Antene ulaşmak için 2 metre yüksekliğe çıkan Çalıcı, işini bitirdikten sonra inemedi. Uyuyan eşini arayan Çalıcı, telefona cevap alamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramakta buldu. Çalıcı'nın, yardım isteğiyle, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın çatısına çıkan ekipler, kurdukları el merdiveniyle, Çalıcı'yı bulunduğu yerden kurtardı.

        Gazetecileri karşısında görünce gülen Çalıcı, "Uyduda parazit vardı, onu düzeltmek için çatıdaki paletle yukarı çıktım ama inemedim. Arkamı dönüyorum düşecek gibi oluyorum. Yukarıdan daha yüksek görünüyor, düşecek gibi oluyordum. En iyisi 112'yi arayayım ve onları çağırayım dedim. Buranın yüksekliği 2- 2,5 metre var. Buradan değil ama yukarıdan gözüne yüksek görünüyor. Atlasam bacağım kırılır diye düşündüm. Hanımın haberi yok. Hatunu ve 112'yi aradım. Halat olsa inerdim ama bir daha tek çıkmam. İtfaiyemizden Allah razı olsun, geldiler ve bana yardım ettiler" dedi.

        Çatıdan inen Nazım Çalıcı, apartmandaki dairesine girdikten sonra da balkona çıkıp gazetecilere el salladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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