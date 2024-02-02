Yurt dışına kaçırılan 61,9 milyon dolarlık 42 eser, Türkiye'ye getirildi TÜRKİYE'den 1960'lı yıllarda ABD'ye kaçırılan 41, İngiltere'ye kaçırılan 1 olmak üzere toplam 42 eser Türkiye'ye geri getirildi. Maddi değeri 61,9 milyon dolar olan eserler, Antalya Müzesi'nde ziyarete açıldı.

TÜRKİYE'den 1960'lı yıllarda ABD'ye kaçırılan 41, İngiltere'ye kaçırılan 1 olmak üzere toplam 42 eser Türkiye'ye geri getirildi. Maddi değeri 61,9 milyon dolar olan eserler, Antalya Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Çeşitli dönemlerde ABD'ye kaçırılan 41 ve İngiltere'ye kaçırılan 1 olmak üzere toplam 42 eser Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iş birliğiyle Türkiye'ye geri getirildi. 61,9 milyon dolar değerindeki eserler, Antalya Müzesi'nde sergiye açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş ve Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un da yer aldığı törende, eserler müzeye kazandırıldı.

Eserlerin, 1960'lı yıllarda Burdur'da bulunan Boubon Antik Kenti'nden kaçırıldığı tespit edildi. ABD'de çeşitli müzeler ve özel koleksiyonlardaki Anadolu kökenli eserlerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından delil toplama, arşiv araştırması, eski fotoğraf ve görsellerin tespiti gerçekleştirilip, ABD Manhattan Bölge Savcılığı ve ABD İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi ile paylaşıldı. Yapılan soruşturmalar neticesinde iki ülke arasındaki iş birliği sayesinde eserler yurda döndü. Ayrıca bu eserlerden İngiltere'den iadesi sağlanan anıtsal bronz imparator heykeli de bir koleksiyonerden alınıp Antalya Müzesi'ne getirildi. İmparator Valerianus'a ait heykel, 2022 ve 2023 yıllarında ABD'den iadesi sağlanan İmparator Lucius Verus ve İmparator Septimius Severus'a ait heykellerle birlikte, Boubon Antik Kenti'nden çalınan heykellerden dördü de Türkiye koleksiyonlarına yeniden kazandırıldı.

NADİR ÖRNEKLER

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserlerin getiriliş süreciyle ilgili konuştu. Eserlerin nadir bulunan örnekler olduğunu anlatan Bakan Ersoy, "ABD ve İngiltere'den getirilen 42 eserimizden 22'si idol başıdır. Bu eserler oldukça nadir bulunuyor. Sahip olduğumuz kültürel mirasın dünya yansımasını anlamak açısından oldukça güzel bir örnektir. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen eserler de bulunmaktadır. Yasa dışı yollarla elde edilen bu eserlerin ağırlıkla ABD'ye götürülüp müze ve koleksiyonlara satıldığı tespit edildi" diye konuştu.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh de Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğine dikkati çekerek, "Eski çağlardan günümüze kadar gelen bu güzel mirası ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. İkili anlaşmalar sayesinde bu güzel iş birliğinin sürekli devam edeceğini düşünüyorum. ABD'nin büyükelçiliği çok güzel yatırımlar yaptı. Geçmişin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusu, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya için önemli. Eserlerin toplam değeri 61,9 milyon dolar" dedi.

GETİRİLEN ESERLER

Getirilen eserler arasında Roma döneminden Kybele heykelciği, Minerva başı, kadın heykelciği, Minerva büstü biçimi ağırlık, Kilia tipi idol başlıkları, Terracotta kadın başı, Arakaid dönemi siyah figürlü olpe, milattan önce 6'ncı yüzyıla ait Orientalizan vazo, Kybele başı, Roma döneminden Satyr heykelciği, milattan önce 4'üncü yüzyıla ait Frig başlığı tipli bronz miğferler yer alıyor.