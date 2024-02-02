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        17 yaşındaki Aysel Betül, arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü

        ANTALYA'da kalp krizinden ölen sınıf arkadaşı Sadullah Eren Çiloğlu'nun (17) cenazesine katılan Aysel Betül Karakaş (17), mezarlıktan çıkarken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Baba Atilla Karakaş, sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, "Şimdi ceza alsa ne olacak almasa ne olacak? Ben canımı kaybettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:00
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        17 yaşındaki Aysel Betül, arkadaşının cenazesinden dönerken kazada öldü
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        ANTALYA'da kalp krizinden ölen sınıf arkadaşı Sadullah Eren Çiloğlu'nun (17) cenazesine katılan Aysel Betül Karakaş (17), mezarlıktan çıkarken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karakaş, 8 gün sonra hayatını kaybetti. Baba Atilla Karakaş, sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, "Şimdi ceza alsa ne olacak almasa ne olacak? Ben canımı kaybettim" dedi.

        Aksu Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak gecesi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çiloğlu, hastanede öldü. Ertesi gün toprağa verilen Çiloğlu'nun sınıf arkadaşı Aysel Betül Karakaş, arkadaşının cenazesinin defnedilmesinin ardından mezarlıktan yola çıktı. Karakaş'a, karşıya geçerken, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Önce aracın ön camına çarpan, ardından yola savrulan Aysel Betül Karakaş, yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan Karakaş, 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücünün ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        'SÜRÜCÜ BİR KEZ BİLE ARAMADI'

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Atilla Karakaş, "Kızım sınıfından bir arkadaşının kalp kriziyle hayatını kaybetmesinin ardından onun cenazesine gitti. Tramvay durağına kadar bıraktım. Defin işleminin ardından karşıya geçmek isterken araba çarpmış. Sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kazada kızım ilk olarak ön cama kafasını çarpıyor, sonrasında ise kafasını yere vurup takla atıyor. Hastanede doktorlar çok ümitlenmememizi söyledi. Zaten 8 gün sonra da kızımı kaybettik. Ruh halim hiç iyi değil. Kızımı kaybettim, canım gitti. Sürücü kaza sonrası serbest bırakıldı. Bizi bir kere bile aramadı ve özür dilemedi. Bir insanın ölümüne neden oluyorsun, bir kere arayıp özür dilemedi. Bu da bizi kahreden başka bir durum. Şimdi ceza alsa ne olacak almasa ne olacak? Ben canımı kaybettim" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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