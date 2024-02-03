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        Önce babası, şimdi de eşinin verdiği böbrekle yaşama tutundu

        BURDUR'da, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Adil Bedir (34), 2008 yılında babasından aldığı böbrekle yaşama tutundu. 2011'de vücudunun böbreği reddetmesi üzerinde 13 yıldır diyaliz tedavisi gören Adil Bedir, 2021 yılında evlendiği eşinin verdiği böbrekle ikinci kez hayat buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:00
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        Önce babası, şimdi de eşinin verdiği böbrekle yaşama tutundu
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        BURDUR'da, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Adil Bedir (34), 2008 yılında babasından aldığı böbrekle yaşama tutundu. 2011'de vücudunun böbreği reddetmesi üzerinde 13 yıldır diyaliz tedavisi gören Adil Bedir, 2021 yılında evlendiği eşinin verdiği böbrekle ikinci kez hayat buldu.

        Burdur'da çiftçilik yapan Bahattin-Ümmühan Bedir çiftinin çocukları Adil ile kendisinden 2 yaş büyük olan kardeşi Seda´nın, 2008'de böbreklerinin doğuştan normalden çok küçük olduğu belirlendi. Kardeşlerin sağlığına kavuşması için böbrek aranırken, bu sırada anne ve babadan alınan kan ve doku örneklerinin onlara uyduğu tespit edildi. Testlerin olumlu çıkmasıyla 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde Ümmühan Bedir'in böbreği kızı Seda'ya, Bahattin Bedir'in böbreği de oğlu Adil'e nakledildi. 2011 yılında Adil Bedir'in böbreği vücudunu reddedince Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdi. 2021 yılında Süreyyo Mamarsulova Bedir ile evlenen Adil Bedir, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde eşinin verdiği böbrek nakledilip, ikinci kez yeniden yaşama tutundu.

        ABLASI SAYESİNDE TEŞHİS KOYULDU

        Adil Bedir, ilk kez ablası Seda Bedir sayesinde tesadüfen böbrek hastası olduğunu öğrendiğini anlattı. Ablasının 2008'de böbreklerinin rahatsızlandığını, Burdur Devlet Hastanesi'nden Akdeniz Üniversitesi'ne yönlendirildiğini söyleyen Adil Bedir, "Doktorlarımız ablamın tahlillerini aldı ve böbrek yetmezliği tanısını koydu. Doktorumuz ablama 'Kardeşin var mı? Onda da sıkıntı var mı bakalım' demiş. Beni hastaneye çağırdılar. Kan tahlili verdim ve benim de böbrek yetmezliği tanım konmuş oldu. Annemden böbrek alacaktım, ablam da babamdan nakil olacaktı. Fakat bende kan uyuşmazlığı olduğu için donörleri değiştik. 2008 yılında babamdan nakil oldum. Annem de böbreğini ablama verdi" dedi.

        13 YIL DİYALİZ TEDAVİSİ

        Sağlık kontrollerini ve ilaçlarını aksatmadan yeni hayatına devam ettiğini anlatan Adil Bedir, "Babamda Hepatit B varmış. Böbrek nakli sonrası bana geçti ve tedavi uygulanmaya başlandı. Bu süreçte yoğun ilaç kullanımı böbreğe baskı yapmış, böbreğimi kaybettim. 2011 yılında da Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize başladım. 2024'e kadar diyalize devam ettim" diye konuştu.

        2021 yılında Özbek asıllı Süreyyo Mamarsulova Bedir ile evlenen Adil Bedir, "2023 Haziran ayında kızımız doğdu. Bir gün evde otururken, eşim bana, 'Sana böbreğimi verirsem düzelebilirsin' dedi. Sağ olsun bana böbreğini verdi. Akdeniz Üniversitesi'ne gelerek ikinci naklimi oldum. Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Yeniden hayat buldum. İkinci kez hayatım oldu. Her şeyim düzeldi çok şükür. Buradan çıktıktan sonra kızıma kavuşmak istiyorum" dedi.

        Diyaliz nedeniyle zor zamanlar yaşadığını hatırlatan Adil Bedir, "13 yıldır su içmiyordum. Şu anda doya doya su içiyorum. Tamamen iyileştikten sonra her istediğimi yapabileceğim. Herkes organlarını bağışlasın, herkes hayat bulsun. Yeniden küllerinden doğsun" diye konuştu.

        'HASTALIKTA VE SAĞLIKTA SÖZ VERDİK, SÖZÜMÜZDE DURDUK'

        Süreyyo Mamarsulova Bedir (32) ise 3 yıldır evli olduğu eşine böbreğini verdiğini belirterek, "8 aylık bir kızımız var. Eşimle sohbet ediyorduk. 'Sana böbreğimi verirsem iyileşir misin?' dedim. 'Belki iyi olur' dedi. Tahlil yaptırdık. Nakil ameliyatımız da iyi geçti. İnşallah buradan çıkıp kızımıza kavuşmak istiyoruz. Evlenirken hastalıkta, sağlıkta beraber geçireceğimize söz verdik. Sözümüzde durduk. Organ bağışı ameliyatından korkmayın herkesin yaşamaya hakkı var. Ümidinizi kaybetmeyin, ümit verin. Organ bağışlayın hayat kurtarın, hiç korkmayın. Ben de başta korkmuştum ama çok şükür iyileştim" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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