Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Corendon Airlines Park Antalya

        HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil

        ANTALYASPOR: Helton Leite- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Dk. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 73 Erdal Rakip), Adam Buksa

        BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk.46 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ante Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+4 Worrall)

        GOLLER: Dk. 30 Bytyqi (Antalyaspor), Dk. 71 ve Dk. 88 Muleka (Beşiktaş)

        SARI KARTLAR: Kaluzinski, Bünyamin Balcı, Buksa (Antalyaspor)- Semih Kılıçsoy, Amartey, Cenk Tosun, Muleka (Beşiktaş)

        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi. 

        7'nci dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşunu kaleci Helton Leite kornere çeldi.

        16'ncı dakikada Umut Meraş'ın soldan altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

        30'uncu dakikada Güray Vural'ın soldan ceza alanı altı pas içerisine ortası Buksa'yı aşarken, arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0.

        37'nci dakikada Safuri'nin uzun pasında Umut Meraş'ın hatalı vuruşunu Bünyamin Balcı önünde bulurken, bekletmeden pasını Buksa'ya verdi. Buksa'nın sol ayağıyla sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        50'nci dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

        60'ıncı dakikada Muleka'nın pasında topu önüne alan Rashica'nın ceza alanı içerisinden sert vuruşu üstten az farkla auta gitti.

        71'inci dakikada sağ kanattan Rashica'nın sol ayakla ceza alanı altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        88'inci dakikada Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muleka, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

        Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ve siyah beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2024-02-08 22:50:20

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Alanya'da bacada çıkan yangın 5 katlı binada hasara neden oldu
        Alanya'da bacada çıkan yangın 5 katlı binada hasara neden oldu
        Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı
        Alanyaspor, Nijeryalı Akinlosotu'yu kadrosuna kattı
        Tour Of Antalya'da Side - Antalya etabını Timothy Dupont kazandı
        Tour Of Antalya'da Side - Antalya etabını Timothy Dupont kazandı
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da başladı
        Tütüncü: "Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz"
        Tütüncü: "Antalya'yı altın çağına ulaştıracak projelerle geliyoruz"