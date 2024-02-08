Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2
STAT:Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Candaş Elbil
ANTALYASPOR: Helton Leite- Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Dk. 89 Assombalonga), Saric (Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 73 Erdal Rakip), Adam Buksa
BEŞİKTAŞ: Mert Günok- Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk.46 Emrecan Terzi), Amartey, Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ante Rebic (Dk. 46 Muleka), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Dk. 90+4 Worrall)
GOLLER: Dk. 30 Bytyqi (Antalyaspor), Dk. 71 ve Dk. 88 Muleka (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Kaluzinski, Bünyamin Balcı, Buksa (Antalyaspor)- Semih Kılıçsoy, Amartey, Cenk Tosun, Muleka (Beşiktaş)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi.
7'nci dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşunu kaleci Helton Leite kornere çeldi.
16'ncı dakikada Umut Meraş'ın soldan altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
30'uncu dakikada Güray Vural'ın soldan ceza alanı altı pas içerisine ortası Buksa'yı aşarken, arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0.
37'nci dakikada Safuri'nin uzun pasında Umut Meraş'ın hatalı vuruşunu Bünyamin Balcı önünde bulurken, bekletmeden pasını Buksa'ya verdi. Buksa'nın sol ayağıyla sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına iyi yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60'ıncı dakikada Muleka'nın pasında topu önüne alan Rashica'nın ceza alanı içerisinden sert vuruşu üstten az farkla auta gitti.
71'inci dakikada sağ kanattan Rashica'nın sol ayakla ceza alanı altı pas içerisine ortasına iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
88'inci dakikada Cenk Tosun'un savunma arkasına attığı topa iyi hareketlenen Muleka, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.
Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ve siyah beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.
DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN
2024-02-08 22:50:20
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