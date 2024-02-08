Antalyaspor - Beşiktaş: 1-2

Mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi ve siyah beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip bu mücadelenin ardından çeyrek finale yükseldi.

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