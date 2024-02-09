Tour Of Antalya'nın Demre-Antalya etabında zafer Matevz Govekar'ın oldu

Tour Of Antalya´nın ikinci gününde koşulan 141.9 kilometrelik Demre-Antalya etabını Bahrain Victorious Takımı´ndan Matevz Govekar, 3 saat 28 dakika 08 saniye ile kazandı.

Demre´den verilen starta 172 sporcu katıldı. Düne göre sadece bir sporcu yarıştan çekildi. Genel Klasman Birincisi Tartelotto sporcusu Timothy Dupont ile ilk 100 arasında sadece 10 saniyelik bir zaman farkı oluşmuştu.

Genel Klasman birincisi Tarteletto-Isorex sporcusu Timothy Dupont´un Magenta renkli formayı giymesinden sonra fodepar (Nötral start) 1.4 kilometre olarak gidildi ve gerçek start 12.33´te verildi. 11´inci kilometre toplu halde geçildi. Etabın ilk büyük mücadelesi 28´inci kilometrede cereyan etti. Sporcular Fraport TAV Antalya´nın sponsorluğunda Beyond Antalya Prim kapısı için sprinte başladı. Çizgiyi ilk geçen sporcu Alpecin-Deceuninck Takımı´ndan Jensen Plowright oldu. Polti-Kometa Takımı´ndan Erik Fetter ikinci, Kinan Racing Takımı´ndan Thomas Lebas ise üçüncülüğü elde etti.

Etabın 44,6 kilometresinde Diana Travel sponsorluğundaki sprint prim kapısı geçildi. Bu prim kapısına da tahmini varış olarak 13.44 gösterilmesine rağmen peloton prim kapısına beklenenden 14 dakika erken girdi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Tudor Takımı´ndan Hannes Wilksch oldu. İkinciliği Alpecin-Deceuninck Takımı´ndan Fabio Den Bossche aldı. Üçüncülüğü de yine Tudor Takımı´ndan Aivaras Mikutis elde etti. Kapı geçildikten sonra yedi sporcu atak yaptı ve ilk ciddi kaçış grubu oluştu

TIRMANIŞ BAŞLIYOR

55´inci kilometrede gerçekleşecek tırmanış primini alabilmek için yokuşçular bir bir atak yaparken Genel Klasman Birincisi Tarteletto-Isorex Takımı´ndan Timothy Dupont´un geride kaldığı görüldü. Corendon Airlines sponsorluğundaki turuncu mayo için sporcular yine kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Tırmanış primini ilk alan sporcu Beykoz Belediye Takımı´ndan Natnael Berhane oldu. İkinciliği Bike-Aid Takımı´ndan Anton Schiffer, üçüncülüğü China Glory Takımı´ndan Willem Jakobus Smith, dördüncülüğü TDT-Unibet Takımı´ndan Cedrid Bakke Chirstophersen, beşinciliği de Tudor Takımı´ndan Alois Charrin elde etti.

VE SON TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın son tırmanış kapısı 90'ıncı kilometrede gerçekleşti. Terengganu Takımı´ndan Anatoliy Budyak en yüksek prim puanını alan sporcu oldu. Finişe 20 kilometre kala zaman farkı 25 saniyeye ardından 15 saniyeye kadar düştü. Finişe 5 kilometre kala pelotonda hareketlenmeler başladı. Peloton toplu finişi yaptı. Finişi ilk geçen sporcu Bahrain-Victorious Takımı´ndan Matevz Govekar etabın galibi oldu. Yarınki etapta genel klasmanda birinciliğe yükselen Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi Magenta renkli mayoyu giyecek.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen Akra sponsorluğunda Magenta Mayo´yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. 23 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi. En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo´yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan giydirdi. En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo´yu Beykoz Belediyesi Spor´dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu AKRA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti. Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo´yu Rembe Pro Cycling Team Sauerland Takımı´ndan Paul Wright kazandı. Yeni Zelandalı sporcuya mayosunu AKRA Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat giydirdi.

EN ZOR ETAP YARIN

Tour Of Antalya´nın üçüncü gününde yarışın kraliçe etabı olarak Kemer-Tahtalı tırmanış etabı koşulacak. 136.7 kilometrelik bu zorlu tırmanış etabında yokuşçular tüm hünerlerini ortaya koyacak ve etabı alan sporcu büyük ihtimalle yarışının kazananı olarak büyük bir mesafe katetmiş olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarıştan görüntüler

DHA-Spor - Türkiye-Antalya - DHA

2024-02-09 17:16:57