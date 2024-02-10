Denizin, havadan sıcak olduğu Antalya'da sahiller doldu

TÜRKİYE'nin birçok yerinde kar ve soğuk etkili olurken Antalya hava, yaz günlerini aratmıyor. Denizin havadan sıcak olduğu kentte Konyaaltı Sahili yoğunluğuyla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi. Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.

Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanağın etkili olacağı bildirildi.