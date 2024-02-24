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        İki çocuğunu annesine bırakıp en büyük balığı yakalamaya geldi

        ANTALYA'da 120 olta balıkçısının katıldığı Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası başladı. Türkiye'nin birçok ilinden ve KKTC'den katılan yarışmacılar arasında iki çocuğunu İstanbul'da annesine bırakıp av için Antalya'ya gelen tek kadın sporcu Meltem İpek dikkati çekti. İpek, "10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Stres atmak için bir numara. İddialıyım, birinci benim" dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası başladı. Türkiye'nin farklı illerinden ve KKTC'den gelen 120 sporcu kıyıdan atacakları surf oltalarıyla en büyük ve en çok balığı yakalamak için birbirleriyle yarışacak. Serik'teki bir otelin plajında oluşturulan 60 alanda turnuva öncesi antrenman gerçekleştirildi. Balık avı için gelen sporcular hem para ödülü hem de çeşitli ödüller için 19.00'dan 07.00'ye kadar kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın organizatörü ve Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Sezgin Saman, olta balıkçılığı için bu türden yarışmaların amacının avcılıkta bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Bu yılki ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Saman, "3 gün içinde bütün sektörlerimiz doldu. Alanımız dar olduğu için 120 kişiyle sınırlandırmak zorunda kaldık. Minekop, levrek, çipura, mırmır, sargoz avı bekliyoruz. Dalgalı ve rüzgarlı havaları severiz ama bugün Antalya'da hava şartları çok sakin" dedi. Saman, balık avına katı kurallar getirdiklerini söyledi. Yarışmacıların avlandığı alanda çöp bırakmaları halinde yarışmacının direkt olarak diskalifiye edildiğini kaydetti. 'BU BENDE BİR HASTALIK' Av için İzmir, Osmaniye, İstanbul, KKTC, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ailesiyle ya da arkadaşlarıyla takım olarak gelen avcılar yer alıyor. KKTC'de yaşayan ve av için Antalya'ya gelen Ceyhan Perkitan da iddialı olduğunu söyledi. Perkitan, "Bu bende bir hastalık. Katılabildiğim bütün yarışmalara gidiyorum. İzmir'de bir balık yakalamıştım onu hiç unutmuyorum. Oltam suya düştü. Çektiğimde 12 kilogramlık granyoz yakaladım" dedi. ÇOCUKLARINI ANNESİNE BIRAKTI Yarışmanın tek kadın sporcusu İstanbul'da yaşayan Meltem İpek. 2 çocuğunu annesine emanet edip yarışma için Antalya'ya gelen İpek, "10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Stres atmak için bir numara. İddialıyım, birinci benim. Çocuklarımı anneme emanet ettim. Yarışmaya geldim" diye konuştu. KATI KURALLAR UYGULANIYOR 16 yıldır surfcasting avıyla ilgilenip Türkiye'nin birçok yerinde av yapan ve Türkiye dereceleri de bulunan hakem Selim Çetin, sürdürülebilir av için kuralların çok katı olduğunu söyledi. Çetin, "Limit altı av yapanları önce uyarıyoruz, uymazlarsa yarışma dışı bırakıyoruz. Sürdürülebilir avcılık için bu konuya çok hassas yaklaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:20
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        İki çocuğunu annesine bırakıp en büyük balığı yakalamaya geldi
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        ANTALYA'da 120 olta balıkçısının katıldığı Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası başladı. Türkiye'nin birçok ilinden ve KKTC'den katılan yarışmacılar arasında iki çocuğunu İstanbul'da annesine bırakıp av için Antalya'ya gelen tek kadın sporcu Meltem İpek dikkati çekti. İpek, “10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Stres atmak için bir numara. İddialıyım, birinci benim" dedi. Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Batı Akdeniz Surfcasting Turnuvası başladı. Türkiye'nin farklı illerinden ve KKTC'den gelen 120 sporcu kıyıdan atacakları surf oltalarıyla en büyük ve en çok balığı yakalamak için birbirleriyle yarışacak. Serik'teki bir otelin plajında oluşturulan 60 alanda turnuva öncesi antrenman gerçekleştirildi. Balık avı için gelen sporcular hem para ödülü hem de çeşitli ödüller için 19.00'dan 07.00'ye kadar kıyasıya mücadele edecek. Turnuvanın organizatörü ve Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Sezgin Saman, olta balıkçılığı için bu türden yarışmaların amacının avcılıkta bilinç oluşturmak olduğunu söyledi. Bu yılki ilginin çok fazla olduğunu söyleyen Saman, “3 gün içinde bütün sektörlerimiz doldu. Alanımız dar olduğu için 120 kişiyle sınırlandırmak zorunda kaldık. Minekop, levrek, çipura, mırmır, sargoz avı bekliyoruz. Dalgalı ve rüzgarlı havaları severiz ama bugün Antalya'da hava şartları çok sakin" dedi. Saman, balık avına katı kurallar getirdiklerini söyledi. Yarışmacıların avlandığı alanda çöp bırakmaları halinde yarışmacının direkt olarak diskalifiye edildiğini kaydetti. 'BU BENDE BİR HASTALIK' Av için İzmir, Osmaniye, İstanbul, KKTC, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ailesiyle ya da arkadaşlarıyla takım olarak gelen avcılar yer alıyor. KKTC'de yaşayan ve av için Antalya'ya gelen Ceyhan Perkitan da iddialı olduğunu söyledi. Perkitan, “Bu bende bir hastalık. Katılabildiğim bütün yarışmalara gidiyorum. İzmir'de bir balık yakalamıştım onu hiç unutmuyorum. Oltam suya düştü. Çektiğimde 12 kilogramlık granyoz yakaladım" dedi. ÇOCUKLARINI ANNESİNE BIRAKTI Yarışmanın tek kadın sporcusu İstanbul'da yaşayan Meltem İpek. 2 çocuğunu annesine emanet edip yarışma için Antalya'ya gelen İpek, “10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Stres atmak için bir numara. İddialıyım, birinci benim. Çocuklarımı anneme emanet ettim. Yarışmaya geldim" diye konuştu. KATI KURALLAR UYGULANIYOR 16 yıldır surfcasting avıyla ilgilenip Türkiye'nin birçok yerinde av yapan ve Türkiye dereceleri de bulunan hakem Selim Çetin, sürdürülebilir av için kuralların çok katı olduğunu söyledi. Çetin, “Limit altı av yapanları önce uyarıyoruz, uymazlarsa yarışma dışı bırakıyoruz. Sürdürülebilir avcılık için bu konuya çok hassas yaklaşıyoruz" dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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