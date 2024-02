Antalyaspor Yönetimi: Başkanımızın arkasındayız Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada PFDK'ya sevk edilen başkan Sinan Boztepe'nin arkasında oldukları belirtildi.Antalyaspor yönetiminden 'Futbolda Adalet İstiyoruz' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bitexen Antalyaspor'umuzun Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda oynadığı Galatasaray karşılaşmasında kamuoyu tarafından 'skandal' olarak değerlendirilen hakem kararları sonrası haklı adalet arayışımız ülke çapında yankı bulmuştur. Antalyaspor A.Ş. Başkanı Sayın Sinan Boztepe'nin söz konusu maçın ardından yaptığı açıklamalar doğru tespitler içeren bir isyan haykırışıdır. Ancak ülkemizin futbol ikliminde hakkı yenenin adalet arayışı her zaman olduğu gibi ceza olarak geri dönmektedir. Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Sayın Sinan Boztepe'nin arkasında olduğumuzu buradan açıkça ifade ederiz. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlar karşısında diğer takımların 'meze' edildiği bir ortamda camiamızın sımsıkı sarılarak birlik ve beraberlik örneği göstermesi gereken günler yaşıyoruz. Bu noktada camiamızı bugünden başlayarak, 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan Gaziantep FK karşılaşması da dâhil olmak üzere kulübümüze yakışan tepkiyi vermeye davet ediyoruz. Antalyaspor'umuzun tertemiz tarihi, onurlu ve saygın duruşuna uygun yapılacak her türlü tepkinin topyekûn olarak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak daha fazla hakkımızın yenmesine izin vermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyoruz. Büyük Antalyaspor taraftarının her zaman olduğu gibi gerek saha dışında gerekse tribünlerde gerekli desteği vereceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

