Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisini Gezen Altun: Bu, İsrail'in yürüttüğü yalan siyasetini deşifre etmeye yönelik bir sergi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya Diplomasi Forumu 2024’de 'Türkiye Yüzyılı' sergisi ile 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi. Altun, “Sergide 250'nin üzerinde Gazzeli çocuğun yaptığı resimlerin her biri gerçek birer sanat eseri. İsrail zulmünün nasıl tarihsel bir zulüm olduğunu ortaya koyan resimler” dedi. Altun, “Bu sergi bir taraftan da İsrail'in esas itibarıyla yürüttüğü yalan siyasetini deşifre etmeye yönelik bir sergidir” diye konuştu.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Antalya Diplomasi Forumu 2024 kapsamında Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan 'Türkiye Yüzyılı' sergisi ile çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni gezdi. Fahrettin Altun, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin en önemli uluslararası kamu diplomasi markalarından biri olarak birçok lideri ağırladığını söyledi. Altun, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda çok önemli küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı çok kritik, çok önemli bir forum bu. Ve bu forumda biz de istedik ki, tam da bugünlerde dünyanın kanayan yaralarından biri olan Gazze meselesini buraya gelen uluslararası misafirlere yenilikçi bir sergi mantığıyla anlatalım. Halen Taksim'de açık olan ve Sayın Hanımefendi’nin teşrifleriyle açılan Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni burada da sergileyelim, hayata geçirelim. Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yine liderlerle birlikte açacakları bir sergi olacak. Buradan geçmek suretiyle konuşmalarını yapmaya başlayacaklar ve forumu açacaklar" dedi.ÇOCUKLARIN RESİMLERİ İSRAİL ZULMÜNÜ ANLATIYORAltun, Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi’nin, esas itibarıyla 2009 yılında İsrail'in 'Dökme kurşun operasyonu' esnasında ne kadar büyük zulüm ortaya koyduğunu, çocukların kaleminden, yüreklerinden, gözünden anlatan bir sergi olduğunu söyledi. Sergide 250'nin üzerinde Gazzeli çocuğun yaptığı resim olduğunu belirten Altun, “Bu resimlerin her biri gerçek birer sanat eseri. İsrail zulmünün nasıl tarihsel bir zulüm olduğunu ortaya koyan resimler. O günden bugüne İsrail, Gazze'de de Filistin'de de zulümlerini artırarak devam ediyor. Bugün bu sergiyi izlediğinizde, incelediğinizde gerek burada gerek Taksim'de halen açık olan sergimizi izlediğinizde, incelediğinizde şunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz ki, ne yazık ki İsrail o gün de fosfor bombası kullanmış. O gün de sivilleri bombalamış, o gün de çocukları, kadınları öldürmüş, sivilleri katletmiş. Sağlık çalışanlarını o gün de katletmiş ve bugün de katletmeye devam ediyor. Ve bu çocukların şahitliği, tertemiz bir şahitlik, saf ve çok açık, net bir şekilde çocuklar kendi çizgileriyle bunu anlatmış" dedi. LİDER EŞLERİ SERGİYİ GEZECEKBunu sergide dijital, yenilikçi, sanat yöntemleriyle göstermeye çalıştıklarını anlatan Altun, “Burada Gazze'deki zulmü bütün çıplaklığıyla küresel alana, liderlerin gözünden anlatalım istedik. Yarın da Sayın Hanımefendi’nin yine lider eşlerine burada ev sahipliği olacak ve sergimize Sayın Hanımefendi ve lider eşleri teşrif edecekler. Ve böylelikle istiyoruz ki, biz gerçekten bir taraftan bu zulmü anlatalım. Bir taraftan da bu zulüm karşısında Türkiye'nin verdiği haklı mücadeleyi bütün dünyaya açık ve net bir şekilde gösterelim. Bu zulümler olmasın, bu zulümlerin olmaması için bütün dünya iş birliği içerisinde, hakça, adalet uğruna hakikat mücadelesi versin. Çünkü bu sergi bir taraftan da İsrail'in esas itibarıyla yürüttüğü yalan siyasetini deşifre etmeye yönelik bir sergidir. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü hakikat mücadelesinin de yansımalarından bir tanesidir" diye konuştu. TÜRKİYE YÜZYILI SERGİSİAntalya Diplomasi Forumu bünyesinde yine yenilikçi yol ve yöntemlerle sergilerin hayata geçtiğini kaydeden Altun, şunları söyledi: “Bu noktada Sayın Refik Anadol'un önemli bir sergisi var. Aynı şekilde Diplomasi Tüneli de yine Türkiye'nin diplomasi tarihinin ne kadar zengin olduğunu ortaya koyan ve Türkiye Yüzyılı ile beraber bu diplomasinin artık hangi noktaya geldiğini, nasıl Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürdüğünü gösteren bir sergi. Buradaki diplomatik faaliyetlere eşlik edecek şekilde sergilerimizle sürece destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı bir forum hayata geçer. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu forum çok önemli uluslararası bir markaya dönüşüyor. Cumhurbaşkanımız yine bu forum marjında birçok ikili görüşme de yapıyor buraya teşrif eden liderlerle."