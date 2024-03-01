Hepsiburada, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda e-ihracat çalışmalarını tanıtacak

Antalya Diplomasi Forumu’nun üçüncüsü, 1-3 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” ana temasıyla düzenlenen forumun bu yılki ana sponsorluğunu Hepsiburada üstleniyor. Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan forumda "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" konulu yuvarlak masa oturumunda konuşacak. Forumda ayrıca platformun e-ihracat çalışmaları tanıtılacak.

1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu 2024 (ADF2024) bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, küresel ve bölgesel gündemleri şekillendiren sınamaları ele almak ve krizler döneminde diplomasiyi öne çıkaracak yenilikçi araçları tartışmak üzere, katılımcılarına interaktif ve düşünmeye sevk eden bir platform sunuyor. “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” ana temasıyla düzenlenecek ADF2024'e devlet ve hükûmet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ve medya temsilcileri katılıyor.

ETKİNLİĞİN ANA SPONSORLUĞUNU HEPSİBURADA ÜSTLENİYOR

E-ticaret platformu Hepsiburada’nın sponsorluğunda düzenlenen forumda, diplomasi, uluslararası ilişkiler, küresel istikrar, küresel ticaret, teknoloji gibi konular; paneller, forumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla gündeme taşınacak.

ADF2024 kapsamında Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, programın ikinci günü olan 2 Mart 2024 tarihinde "Uluslararası Ticaret, Bağlantısallık ve Karşılıklı Bağımlılık" başlıklı yuvarlak masa oturumunda konuşmacı olarak yer alacak.

Hepsiburada, Antalya Diplomasi Forumu’nda Türkiye’nin markalarının e-ihracat ile ürünlerini farklı ülkelerde milyonlarca müşteriye ulaştırmayı hedefleyen e-ihracat çalışmalarını da tanıtacak. Halihazırda Azerbaycan ve Ukrayna’da Hepsiburada Global uygulaması ile Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ihracatla tanıştıran Hepsiburada, aynı zamanda Orta Doğu’da Namshi-Noon, Kazakistan’da Airba, Balkanlar’da Foleja ve Almanya’da e-Bay ile yaptığı ortaklıklarla Türkiye’nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarını tanıtacak.