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        Alanyaspor – Trabzonspor: 3-1

         STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün KamacıALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:14 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:15
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        Alanyaspor – Trabzonspor: 3-1
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        STAT:Alanya Oba

        HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Dk. 83 Lima), Balkovec, Richard (Dk. 69 Novais), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 69 Eduardo), Efecan Karaca (Dk. 84 Janvier), Augusto (Dk. 42 Yusuf Özdemir), Hassan

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 61 Pepe), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 74 Fountas), Enis Destan (Dk.74 Umut Bozok)

        GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 38 Oğuz Aydın, Dk. 73 Efecan Karaca (Alanyaspor) – Dk. 90+6 Pepe (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Richard, Ertuğrul Taşkıran, Leroy Fer (Alanyaspor)

        Süper Lig’in 28’inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.

        8’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada kaleci Uğurcan Çakır topu elinden sektirirken topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

        10’uncu dakikada Visca’nın ceza sahasına gönderdiği ortada Trezeguet’nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

        29’uncu dakikada Meunier’in savunma arkasına gönderdiği aşırtma pasıyla topla buluşan Bardhi’nin yerden şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

        38’inci dakikada Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e gönderdi, topu takip eden Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

        45+1’inci dakikada Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        45+5’inci dakikada Meunier'in ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alanyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

        65’inci dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın ayak dışıyla gönderdiği şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

        73’üncü dakikada Alanyaspor farkı 3’e çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Novais'in ceza sahasına gönderdiği ortada Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu iyi takip eden Efecan Karaca topu filelerle buluşturdu. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0.

        90+2’nci dakikada Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden topu Denswil çizgiden çıkardı.

        90+6’ncı dakikada Trabzonspor farkı 2’ye indirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşu fileleri havalandırdı: 3-1

        Mücadele 3-1 Alanyaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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