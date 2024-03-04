Alanyaspor – Trabzonspor: 3-1

73’üncü dakikada Alanyaspor farkı 3’e çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Novais'in ceza sahasına gönderdiği ortada Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu iyi takip eden Efecan Karaca topu filelerle buluşturdu. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0.

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