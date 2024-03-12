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        Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı

        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:33
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        Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ve 1 şüpheli tutuklandı
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        ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ocak ayında evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklandı.

        İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

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